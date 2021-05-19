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Кайли Дженнер блеснула роскошным телом в жаркой фотосессии для глянца

Новина українською →
США, Среда 19 мая 2021 19:28
Кайли Дженнер блеснула роскошным телом в жаркой фотосессии для глянца Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Кайли Дженнер снялась в новой откровенной фотосессии, в этот раз - для журнала TMRW Magazine. Девушка продемонстрировала свои модельные навыки и роскошную фигуру.

В своем блоге она запостила массу фото, вызвав среди фанатов настоящий фурор.

Кайли позирует в откровенном боди, джинсах и кроп-топе, ярко-красном платье с соблазнительным вырезом… Все образы получились жаркими, с акцентом на чувственное тело 23-летней бизнесвумен. Она буквально засыпала свою страницу данными снимками, заставив фанатов писать восхищенные комментарии.

Кайли Дженнер блеснула роскошным телом в жаркой фотосессии для глянца
Кайли Дженнер блеснула роскошным телом в жаркой фотосессии для глянцаКайли Дженнер блеснула роскошным телом в жаркой фотосессии для глянца

Кайли Дженнер блеснула роскошным телом в жаркой фотосессии для глянцаКайли Дженнер блеснула роскошным телом в жаркой фотосессии для глянцаКайли Дженнер блеснула роскошным телом в жаркой фотосессии для глянца

Кайли Дженнер в новой съемке (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Есть ли здесь кто-нибудь, кому это нравится так же, как и мне?", "Первая", "Просто нереальная", "Она просто шикарна", "Кайли, детка, это огонь", - пишут фанаты.

В интервью Кайли призналась, что семья - ее главная опора и поддержка. "…Я действительно благодарна за то, где я нахожусь сегодня, и за то, что получила… Мы лучшая группа поддержки, мы все искренне близки и всегда рядом друг с другом", - рассказала она редакторам глянца.

Как обладательница 233-миллионной армии фолловеров, она знает, как важно держать баланс. "Важно отключиться и найти этот баланс, - сказала она. - Иногда у меня бывают моменты, когда этого слишком много, и я удаляю все свои приложения, у меня есть неделя или около того на детоксикацию. Социальные сети - это моя работа, поэтому я тоже люблю их, но я думаю, что всем полезно отдохнуть''.

Также на днях Кайли порадовала горячими фото в бикини.

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