Королева пляжа: Кайли Дженнер блеснула формами в трендовом бикини лета 2021

Кайли Дженнер обожает горячие пляжные фото. И максимально соблазнительными их делают в том числе стильные наряды . По лукам девушки легко отследить все тренды!

В новом посте одна из младших сестер знаменитого семейства показала соблазнительный вариант купальника , который будет невероятно популярен этим летом.

Кайли Дженнер выбрала в этот раз купальник в бельевом стиле, сшитый из бледно-розового атласа. Бикини и крошечный бюстгальтер отлично подчеркнули осиную талию, пышную грудь и крутые бедра знаменитости. Дополнили образ колье с морскими камнями и эмблемами от Chanel.

Кайли Дженнер в соблазнительном пляжном образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

Девушка с роскошной прической и выразительным макияжем позирует на фоне экзотического отеля. "Сейчас моя атмосфера - это просто жить жизнь", - написала Кайли.

В ответ она услышала массу теплых слов от армии фанотов: "Вайб отлично смотрится на тебе", "Королева", "Это лучшее, что я видел за последнее время", "Выглядишь невероятно"…