На каждый день: Анджелина Джоли показала, как выглядеть сексуально даже в базовых вещах

16 декабря Анджелина Джоли провела встречу с сенаторами, посвященную ряду вопросов ее благотворительной деятельности. Сейчас актриса занимается продвижением закона против домашнего насилия, поскольку нынешний президент США Джо Байден в своей предвыборной программе обещал помочь с его обновлением.

В Капитолий 46-летняя знаменитость отправилась в базовых вещах, а позже появилась в аэропорту в не менее "глухом" наряде. Тем не менее, голливудской звезде удалось выглядеть не только стильно, но и невероятно сексуально .

На мероприятие голливудская актриса отправилась в черных прямых брюках со стрелками и сером джемпере, которые подчеркнули, в какой отличной форме звезда. А завершила образ черными ботильонами на невысоких каблуках. Легкий макияж и естественная укладка добавили луку мягкости и сделали более женственным.

После экс-жену Брэда Питта папарацци поймали в аэропорту Вашингтона. Для путешествия Анджелина выбрала классическое длинное пальто с поясом на талии, а на ноги обула те же ботильоны. Под верхней одеждой была видна плиссированная юбка из плотной ткани. В руках 46-летняя держала объемную бежевую сумку Salvatore Ferragamo, а на лицо надела защитную маску.