Кейп и халат: стилист показала, какое пальто в тренде осенью 2021

Тренды моделей для пальто на осенью 2021 - самые разнообразные, так что стоит поискать то самое, которое по любви, а не идти за трендами напролом. Но все равно обратите внимание на модели с бахромой, а кейп и даже пальто-халат - вообще любимчики стилистов, вдруг, и вам приглянется?

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина. Она подсказала, на какие детали обращать внимание на шопинге.

В 2021 году в моде - практически любая модель, хочется кожаное пальто? Надо брать! (фото: (фото: instagram.com/hoskelsa) Незаправленные водолазки и пальто до колена: стилист назвала главные ошибки в осенних образах Трендовые пальто на осень-зиму 2021/2022 Пальто с бахромой: на рукавах, вдоль воротника, внизу. Цвет пальто: главное - яркие оттенки; модели в клетку. Пальто с ворсом: и тепло, и в тренде. Необычные модели: кейп, пальто-рубашка, пальто-халат и даже пальто-треч. Стеганое пальто с большими накладными карманами. Укороченное прямое двубортное пальто. Пальто-оверсайз - все еще в тренде. Классика пальто: для тех, кто ищет себе пальто раз и ну, если не навсегда, то надолго. Какое пальто купить на осень-зиму, чтобы и в тренде, и по любви (фото: instagram.com/ya_zoya_)