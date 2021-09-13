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Кейп и халат: стилист показала, какое пальто в тренде осенью 2021

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Понедельник 13 сентября 2021 18:01
Кейп и халат: стилист показала, какое пальто в тренде осенью 2021 Верхняя одежда на осень: необычно и ярко (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Тренды моделей для пальто на осенью 2021 - самые разнообразные, так что стоит поискать то самое, которое по любви, а не идти за трендами напролом. Но все равно обратите внимание на модели с бахромой, а кейп и даже пальто-халат - вообще любимчики стилистов, вдруг, и вам приглянется?

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина. Она подсказала, на какие детали обращать внимание на шопинге.

Кейп и халат: стилист показала, какое пальто в тренде осенью 2021В 2021 году в моде - практически любая модель, хочется кожаное пальто? Надо брать! (фото: (фото: instagram.com/hoskelsa)

Незаправленные водолазки и пальто до колена: стилист назвала главные ошибки в осенних образах

Трендовые пальто на осень-зиму 2021/2022

  • Пальто с бахромой: на рукавах, вдоль воротника, внизу.

Кейп и халат: стилист показала, какое пальто в тренде осенью 2021

  • Цвет пальто: главное - яркие оттенки; модели в клетку.

Кейп и халат: стилист показала, какое пальто в тренде осенью 2021

  • Пальто с ворсом: и тепло, и в тренде.

Кейп и халат: стилист показала, какое пальто в тренде осенью 2021

  • Необычные модели: кейп, пальто-рубашка, пальто-халат и даже пальто-треч.

Кейп и халат: стилист показала, какое пальто в тренде осенью 2021

  • Стеганое пальто с большими накладными карманами.

Кейп и халат: стилист показала, какое пальто в тренде осенью 2021

  • Укороченное прямое двубортное пальто. Пальто-оверсайз - все еще в тренде.

Кейп и халат: стилист показала, какое пальто в тренде осенью 2021

  • Классика пальто: для тех, кто ищет себе пальто раз и ну, если не навсегда, то надолго.

Кейп и халат: стилист показала, какое пальто в тренде осенью 2021Какое пальто купить на осень-зиму, чтобы и в тренде, и по любви (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раньше украинский дизайнер призналась, как ее одежда нашла путь к сердцам мировых знаменитостей, стильно и ярко.

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