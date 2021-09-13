Кейп і халат: стиліст показала, яке пальто в тренді восени 2021
Тренди моделей для пальто на восени 2021 - найрізноманітніші, тож варто пошукати те саме, яке по любові, а не йти за трендами напролом. Але все одно зверніть увагу на моделі з бахромою, а кейп і навіть пальто-халат - взагалі улюбленці стилістів, раптом, і вам сподобається?
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна. Вона підказала, на які деталі звертати увагу на шопінгу.
У 2021 році в моді - практично будь-яка модель, хочеться шкіряне пальто? Треба брати! (фото: (фото: instagram.com/hoskelsa)
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Трендові пальто на осінь-зиму 2021/2022
- Пальто з бахромою: на рукавах, уздовж коміра, внизу.
- Колір пальто: головне - яскраві відтінки; моделі в клітку.
- Пальто з ворсом: і тепло, і в тренді.
- Незвичайні моделі: кейп, пальто-сорочка, пальто-халат і навіть пальто-треч.
- Стьобане пальто з великими накладними кишенями.
- Укорочене пряме двобортне пальто. Пальто-оверсайз - все ще в тренді.
- Класика пальто: для тих, хто шукає собі пальто раз і ну, якщо не назавжди, то надовго.
Яке пальто купити на осінь-зиму, щоб і в тренді, і по любові (фото: instagram.com/ya_zoya_)
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