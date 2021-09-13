Кейп і халат: стиліст показала, яке пальто в тренді восени 2021

Тренди моделей для пальто на восени 2021 - найрізноманітніші, тож варто пошукати те саме, яке по любові, а не йти за трендами напролом. Але все одно зверніть увагу на моделі з бахромою, а кейп і навіть пальто-халат - взагалі улюбленці стилістів, раптом, і вам сподобається?

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна. Вона підказала, на які деталі звертати увагу на шопінгу.

У 2021 році в моді - практично будь-яка модель, хочеться шкіряне пальто? Треба брати! (фото: (фото: instagram.com/hoskelsa) Незаправлені водолазки і пальто до коліна: стиліст назвала головні помилки в осінніх образах Трендові пальто на осінь-зиму 2021/2022 Пальто з бахромою: на рукавах, уздовж коміра, внизу. Колір пальто: головне - яскраві відтінки; моделі в клітку. Пальто з ворсом: і тепло, і в тренді. Незвичайні моделі: кейп, пальто-сорочка, пальто-халат і навіть пальто-треч. Стьобане пальто з великими накладними кишенями. Укорочене пряме двобортне пальто. Пальто-оверсайз - все ще в тренді. Класика пальто: для тих, хто шукає собі пальто раз і ну, якщо не назавжди, то надовго. Яке пальто купити на осінь-зиму, щоб і в тренді, і по любові (фото: instagram.com/ya_zoya_)