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Кейп і халат: стиліст показала, яке пальто в тренді восени 2021

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Понеділок 13 вересня 2021 18:01
Кейп і халат: стиліст показала, яке пальто в тренді восени 2021 Верхній одяг на осінь: незвично і яскраво (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Тренди моделей для пальто на восени 2021 - найрізноманітніші, тож варто пошукати те саме, яке по любові, а не йти за трендами напролом. Але все одно зверніть увагу на моделі з бахромою, а кейп і навіть пальто-халат - взагалі улюбленці стилістів, раптом, і вам сподобається?

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна. Вона підказала, на які деталі звертати увагу на шопінгу.

Кейп і халат: стиліст показала, яке пальто в тренді восени 2021У 2021 році в моді - практично будь-яка модель, хочеться шкіряне пальто? Треба брати! (фото: (фото: instagram.com/hoskelsa)

Незаправлені водолазки і пальто до коліна: стиліст назвала головні помилки в осінніх образах

Трендові пальто на осінь-зиму 2021/2022

  • Пальто з бахромою: на рукавах, уздовж коміра, внизу.

Кейп і халат: стиліст показала, яке пальто в тренді восени 2021

  • Колір пальто: головне - яскраві відтінки; моделі в клітку.

Кейп і халат: стиліст показала, яке пальто в тренді восени 2021

  • Пальто з ворсом: і тепло, і в тренді.

Кейп і халат: стиліст показала, яке пальто в тренді восени 2021

  • Незвичайні моделі: кейп, пальто-сорочка, пальто-халат і навіть пальто-треч.

Кейп і халат: стиліст показала, яке пальто в тренді восени 2021

  • Стьобане пальто з великими накладними кишенями.

Кейп і халат: стиліст показала, яке пальто в тренді восени 2021

  • Укорочене пряме двобортне пальто. Пальто-оверсайз - все ще в тренді.

Кейп і халат: стиліст показала, яке пальто в тренді восени 2021

  • Класика пальто: для тих, хто шукає собі пальто раз і ну, якщо не назавжди, то надовго.

Кейп і халат: стиліст показала, яке пальто в тренді восени 2021Яке пальто купити на осінь-зиму, щоб і в тренді, і по любові (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раніше український дизайнер зізналася, як її одяг знайшов шлях до сердець світових знаменитостей, стильно і яскраво.

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