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Кейт Миддлтон уже готовится к Рождеству: мир обсуждает ослепительный наряд герцогини

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Пятница 29 октября 2021 20:23
Кейт Миддлтон уже готовится к Рождеству: мир обсуждает ослепительный наряд герцогини Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчаникова

Герцогиня Кембриджская известна своей консервативностью, и модных привычек это тоже касается. Гардероб иконы стиля составлен из вещей проверенных марок, а потому можно смело предположить ее выходы на грядущие праздники.

Внимание мировой прессы уже приковано к выбору герцогини наряда на Рождество. Предлагаем спрогнозировать самые вероятные варианты.

Одним из ее излюбленных дизайнеров для вечерних выходов Кейт является Alexander McQueen. Жена принца Уильяма носила вещи от дизайнера бесчисленное количество раз. Так что можно смело предположить, что одним из самых явных вариантов будет платье из новой коллекции марки.

Кейт Миддлтон уже готовится к Рождеству: мир обсуждает ослепительный наряд герцогини

Кейт с мужем на премии Earthshot Prize в платье от Alexander McQueen (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Недавно Кейт Миддлтон блистала на премьере "Не время умирать", куда отправилась в наряде от Jenny Packham. Жену принца Уильяма тут же окрестили "девушкой Бонда" - так роскошно она выглядела. Так что второе место в списке претендентов на дизайнера Миддлтон на Рождество отдаем именно этому английскому бренду.

Кейт Миддлтон уже готовится к Рождеству: мир обсуждает ослепительный наряд герцогини

Кейт на премьере фильма в платье от Jenny Packham (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Еще одна безусловная любовь Кейт - классические жакеты и плиссированные летящие юбки. Чего только стоит ее выход в белоснежном наряде на презентации фотопроекта Hold Still. Пиджак и юбка с кружевом от бренда Self-Portrait смотрелись торжественно и сдержанно одновременно. Кейт Миддлтон в который раз произвела фурор, а бренд попал в список претендентов на будущие праздники.

Кейт Миддлтон уже готовится к Рождеству: мир обсуждает ослепительный наряд герцогиниКейт на презентации фотопроекта Hold Still в костюме от Self-Portrait (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

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