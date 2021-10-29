ru ua
Пт, 29 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Кейт Міддлтон вже готується до Різдва: світ обговорює сліпуче вбрання герцогині

Новость на русском →
П'ятниця 29 жовтня 2021 20:23
Кейт Міддлтон вже готується до Різдва: світ обговорює сліпуче вбрання герцогині Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчанікова

Герцогиня Кембриджська відома своєю консервативністю, і модних звичок це теж стосується. Гардероб ікони стилю складений з речей перевірених марок, а тому можна сміливо припустити її виходи на прийдешні свята.

Увага світової преси вже прикута до вибору герцогині вбрання на Різдво. Пропонуємо спрогнозувати найімовірніші варіанти.

Одним з її улюблених дизайнерів для вечірніх виходів Кейт є Alexander McQueen. Дружина принца Уільяма носила речі від дізайнера незліченну кількість разів. Так що можна сміливо припустити, що одним з найбільш явних варіантів буде плаття з нової колекції марки.

Кейт Міддлтон вже готується до Різдва: світ обговорює сліпуче вбрання герцогині

Кейт з чоловіком на премії Earthshot Prize в сукні від Alexander McQueen (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Нещодавно Кейт Міддлтон блищала на прем'єрі "Не час вмирати", куди вирушила в сукні від Jenny Packham. Дружину принца Уільяма тут же охрестили "дівчиною Бонда" - так розкішно вона виглядала. Так що друге місце в списку претендентів на дизайнера Міддлтон на Різдво віддаємо саме цьому англійському бренду.

Кейт Міддлтон вже готується до Різдва: світ обговорює сліпуче вбрання герцогині

Кейт на прем'єрі фільму в сукні від Jenny Packham (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Ще одна безумовна любов Кейт - класичні жакети і плісировані пишні спідниці. Чого тільки вартий її вихід у білосніжному вбранні на презентації фотопроекту Hold Still. Піджак і спідниця з мереживом від бренду Self-Portrait виглядали урочисто і стримано одночасно. Кейт Міддлтон вкотре викликала фурор, а бренд потрапив до списку претендентів на майбутні свята.

Кейт Міддлтон вже готується до Різдва: світ обговорює сліпуче вбрання герцогиніКейт на презентації фотопроекту Hold Still в костюмі від Self-Portrait (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Також шукайте 5 яскравих образів на Хеллоуїн на прикладі зірок.

Читайте LITE в Google News
Кейт Міддлтон Шоу-бізнес Модні тренди
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Бережіть голови: найпотужніша магнітна буря накриє Землю на вихідних
Бережіть голови: найпотужніша магнітна буря накриє Землю на вихідних