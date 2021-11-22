Кейт Миддлтон, Леди Гага, Зои Кравиц и другие демонстрируют главный тренд сезона вечеринок
На многочисленных премиях и светских событиях, которые в последнее время происходят с завидной регулярностью, определилась главная модная тенденция. Ее уже успели продемонстрировать такие икон стиля, как Кейт Миддлтон, актриса и певица Леди Гага, актрисы Зои Кравиц, Николь Кидман и многие другие.
Предлагаем вдохновиться нарядами и сделать свой выбор накануне самого долгожданного праздника в году.
Желание сверкать сопровождает знаменитостей круглый год, но в канун рождественских и новогодних праздников оно разгорается с особой силой. Тогда в ход идут пайетки, блестки и камни. Бренды с удовольствие подыгрывают женщинам в их стремлении ослепить всех присутствующих: Rodarte, Givenchy, Versace и остальные гиганты индустрии буквально соревнуются в создании самого сногсшибательного наряда. Рассматриваем луки знаменитостей в деталях и подбираем свой собственный!
Кейт Миддлтон в Jenny Packham (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)
Камила Морроне в Rodarte (фото: instagram.com/camilamorrone)
Кейт Хадсон в Michael Kors (фото: instagram.com/katehudson)
Николь Кидман в Giorgio Armani (фото: instagram.com/nicolekidman)
Леди Гага в Valentino (фото: instagram.com/ladygaga)
Зои Кравиц в Saint Laurent (фото: instagram.com/ysl)
Кендалл Дженнер в Givenchy (фото: instagram.com/kendalljenner)
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