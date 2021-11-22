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Кейт Міддлтон, Леді Гага, Зої Кравіц та інші демонструють головний тренд сезону вечірок

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Понеділок 22 листопада 2021 21:23
Кейт Міддлтон, Леді Гага, Зої Кравіц та інші демонструють головний тренд сезону вечірок Каміла Морроне (фото: instagram.com/camilamorrone)
Автор: Ольга Турчанікова

На численних преміях і світських подіях, які останнім часом відбуваються із завидною регулярністю, визначилася головна модна тенденція. Її вже встигли продемонструвати такі ікони стилю, як Кейт Міддлтон, актриса і співачка Леді Гага, актриси Зої Кравіц, Ніколь Кідман і багато інших.

Пропонуємо надихнутися вбраннями і зробити свій вибір напередодні найбільш довгоочікуваного свята в році.

Бажання виблискувати супроводжує знаменитостей круглий рік, але напередодні різдвяних і новорічних свят воно розгорається з особливою силою. Тоді в хід йдуть паєтки, блискітки і камені. Бренди з задоволення підіграють жінкам в їх прагненні засліпити всіх присутніх: Rodarte, Givenchy, Versace і інші гіганти індустрії буквально змагаються в створенні найбільш захоплюючого вбрання. Розглядаємо луки знаменитостей в деталях і підбираємо свій власний!

Кейт Міддлтон, Леді Гага, Зої Кравіц та інші демонструють головний тренд сезону вечірокКейт Міддлтон в Jenny Packham (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Кейт Міддлтон, Леді Гага, Зої Кравіц та інші демонструють головний тренд сезону вечірокКаміла Морроне в Rodarte (фото: instagram.com/camilamorrone)

Кейт Міддлтон, Леді Гага, Зої Кравіц та інші демонструють головний тренд сезону вечірок

Кейт Хадсон в Michael Kors (фото: instagram.com/katehudson)

Кейт Міддлтон, Леді Гага, Зої Кравіц та інші демонструють головний тренд сезону вечірок

Ніколь Кідман в Giorgio Armani (фото: instagram.com/nicolekidman)

Кейт Міддлтон, Леді Гага, Зої Кравіц та інші демонструють головний тренд сезону вечірок

Леді Гага в Valentino (фото: instagram.com/ladygaga)

Кейт Міддлтон, Леді Гага, Зої Кравіц та інші демонструють головний тренд сезону вечірок

Зої Кравіц в Saint Laurent (фото: instagram.com/ysl)

Кейт Міддлтон, Леді Гага, Зої Кравіц та інші демонструють головний тренд сезону вечірок

Кендалл Дженнер в Givenchy (фото: instagram.com/kendalljenner)

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