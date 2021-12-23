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Кейт Миддлтон показала новые фото в очаровательном праздничном образе: стоит повторить!

Автор: RBC.UA

В официальном Instagram герцогов Кембриджских появились новые снимки, на которых 39-летняя Кейт Миддлтон продемонстрировала подготовку к рождественскому концерту Together at Christmas.

Она украшает красными ленточками елку из Большого Виндзорского парка, подаренную королевой Елизаветой II, а также венок из Королевского садоводческого общества.

Праздничные и атмосферные фото мгновенно разлетелись по сети, вызвав восторг среди поклонников королевской семьи.

На снимках Кейт позирует в красном кардигане Miu Miu с белым воротничком, манжетами и милым принтом стоимостью около 50 000 грн. Несмотря на немаленькую цену, модель тут же раскупили ярые поклонницы стиля Миддлтон. Дополнили лук черные облегающие брюки, пышная укладка и выразительный макияж.

Кейт Миддлтон в Вестминстерском аббатстве (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Кейт Миддлтон буквально светится от счастья, наслаждаясь процессом подготовки торжества.

"Я так рада, что проведу "Вместе на Рождество" здесь, в Вестминстерском аббатстве, месте, которое действительно особенное для меня и Уильяма.

Мы хотели сказать огромное спасибо всем тем замечательным людям, которые поддержали свои сообщества. Мы также хотели отметить тех, чья борьба, возможно, тоже была менее заметной", – обратилась она со страницы Instagram.

Напомним, участие в праздничном оформлении Вестминстерского аббатства Кейт Миддлтон приняла за день до рождественского концерта, который она организовала.

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