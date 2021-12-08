Ким Кардашьян, Скарлетт Йоханссон, Холли Берри и другие: топ лучших образов People's Choice Awards 2021

Количество премий и наград в последнее время просто зашкаливает. И кажется, знаменитости только рады этому факту. Накануне в Лос-Анджелесе после 2-летнего перерыва прошла церемония People's Choice Awards, где победителей в разных номинациях определяет не жюри, а обычные люди.

Триумфаторами вечера стала Ким Кардашьян, которая получила звание "Модная икона", Холли Берри - People's Icon, а Крис Дженнер унесла премию "Лучшее телешоу". Среди гостей церемонии были также Карди Би, Кристина Агилера, Скарлетт Йоханссон, Сидни Суини и масса других стильно одетых знаменитостей. Оцениваем образы и выбираем лучший.