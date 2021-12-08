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Кім Кардашьян, Скарлетт Йоханссон, Холлі Беррі та інші: топ кращих образів People's Choice Awards 2021

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Лос-Анджелес, Середа 08 грудня 2021 10:35
Кім Кардашьян, Скарлетт Йоханссон, Холлі Беррі та інші: топ кращих образів People's Choice Awards 2021 Холлі Беррі (фото: instagram.com/peopleschoice)
Автор: Ольга Турчанікова

Кількість премій і нагород останнім часом просто зашкалює. І здається, знаменитості тільки раді цьому факту. Напередодні в Лос-Анджелесі після 2-річної перерви пройшла церемонія People's Choice Awards, де переможців у різних номінаціях визначає не журі, а звичайні люди.

Тріумфаторами вечора стала Кім Кардашьян, яка отримала звання "Модна ікона", Холлі Беррі - People's Icon, а Кріс Дженнер забрала премію "Краще телешоу". Серед гостей церемонії були також Карді Бі, Крістіна Агілера, Скарлетт Йоханссон, Сідні Суїні і маса інших стильно одягнених знаменитостей. Оцінюємо образи і вибираємо кращий.

Кім Кардашьян на церемонію прийшла в облягаючому мереживному кетсьюті Balenciaga і стала найбільш обговорюваною зіркою вечора.

Крістіна Агілера вибрала вбрання, гідне її сценічних шоу.

Сідні Суїні в міні-сукні від YSL виглядала приголомшливо.

Скарлетт Йоханссон в чорно-білому комбінезоні-кльош була однією з найбільш елегантних зірок.

Карді Бі сяяла у сукні від російського бренду Sol Angelann.

Холлі Беррі підкреслила розкішну фігуру блискучим комбінезоном.

H. E. R. віддала перевагу не сукні, а костюму.

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