Кім Кардашьян, Скарлетт Йоханссон, Холлі Беррі та інші: топ кращих образів People's Choice Awards 2021
Кількість премій і нагород останнім часом просто зашкалює. І здається, знаменитості тільки раді цьому факту. Напередодні в Лос-Анджелесі після 2-річної перерви пройшла церемонія People's Choice Awards, де переможців у різних номінаціях визначає не журі, а звичайні люди.
Тріумфаторами вечора стала Кім Кардашьян, яка отримала звання "Модна ікона", Холлі Беррі - People's Icon, а Кріс Дженнер забрала премію "Краще телешоу". Серед гостей церемонії були також Карді Бі, Крістіна Агілера, Скарлетт Йоханссон, Сідні Суїні і маса інших стильно одягнених знаменитостей. Оцінюємо образи і вибираємо кращий.
Кім Кардашьян на церемонію прийшла в облягаючому мереживному кетсьюті Balenciaga і стала найбільш обговорюваною зіркою вечора.
Крістіна Агілера вибрала вбрання, гідне її сценічних шоу.
Сідні Суїні в міні-сукні від YSL виглядала приголомшливо.
Скарлетт Йоханссон в чорно-білому комбінезоні-кльош була однією з найбільш елегантних зірок.
Карді Бі сяяла у сукні від російського бренду Sol Angelann.
Холлі Беррі підкреслила розкішну фігуру блискучим комбінезоном.
H. E. R. віддала перевагу не сукні, а костюму.
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