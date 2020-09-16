От классики до гранжа: украинский дизайнер назвал 4 самых модных украшения этой осени

Подбираем самые модные аксессуары сезона

Ни один образ не будет завершенным и гармоничным без подходящих украшений. А в этом сезоне им отведена особая роль, уверен украинский дизайнер Жан Грицфельдт. Кольца, колье, серьги и браслеты – самая главная и незаменимая деталь стильного аутфита. В первую очередь, основатель модного бренда Jean Gritsfeldt и телеведущий предлагает обратиться к фамильным сокровищам – украшения, словно из бабушкиного сундука, вновь дождались своего часа.

Жан Грицфельдт (фото: instagram.com/jeangritsfeldt)

Украшения сейчас заняли одну из лидирующих позиций на шеях, запястьях и талиях модниц. В центре внимания – аксессуары, которые нам виделись очень устаревшими и «бабушкинскими»...

Для читателей Lite Жан Грицфельдт выделил топ украшений, которые стоит приобрести в этом осеннее-зимнем сезоне.

Жемчуг

Украшения из жемчуга первые в этом списке. Актуальны самые различные варианты: неправильной формы, комбинации с цветными камнями, разнообразные его размеры, множество нитей, серьги… Выбираем по вкусу.

Жемчуг – главный тренд сезона (фото: instagram.com/gigihadid; instagram.com/muglerofficial)

Цветные камни

Цветные камни были представлены во многих коллекциях лучших мировых дизайнеров, в том числе Mugler и Dolce & Gabbana. Часто – в виде бижутерии. Жан Грицфельдт советует присмотреться к вариантам, где сочетаются металл и жемчуг. Важный нюанс: особенно актуальны крупные и массивные украшения.

Украшения с цветными камнями станут ярким дополнением образа (фото: instagram.com/dolcegabbana; instagram.com/kimkardashian)

Большие цепи

«Одно из моих любимых украшений – большие цепи. Они по-прежнему в моде, доставайте из сундуков», – советует Жан. Здесь есть где разгуляться: пластиковые, мелкие, крупные звенья, разного размера, цепи, переходящие от шеи на талию, аккуратные цепочки… Отдельно стоит упомянуть цепи, которые формируют бюстгальтер или лиф. Такой аксессуар можно надеть на свитер или теплое платье из джерси. Они прекрасно дополнят и даже сформируют силуэт.

В моде цепи разных размеров и форм (фото: instagram.com/rosiehw; instagram.com/kyliejenner; instagram.com/izabelgoulart; instagram.com/josefinehj)

Анималистические украшения

Еще один фаворит Жана, который присутствует во многих аксессуарах и как отдельная единица – украшения в виде животных, различные анималистичные формы. Подберите себе ожерелье в форме скорпиона, брошь в виде птицы или ящерицы, серьги в виде змей – и ваш образ станет невероятно стильным, рекомендует дизайнер.