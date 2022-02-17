На кого подписаться: эти TikTok-аккануты о моде помогут найти свой стиль и поднимут настроение

Практически все влиятельные в мире моде люди давно "перебрались" и других соцсетей в TikTok, от дизайнеров до моделей.

Но и кроме них в любимой социальной сети поколения Z есть множество стильных аккаунтов, авторы которых изначально были простыми, но очень модными ребятами.

Теперь же их видео набирают миллионные просмотры – а они непосредственно влияют на формирование модных трендов.