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На кого подписаться: эти TikTok-аккануты о моде помогут найти свой стиль и поднимут настроение

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Четверг 17 февраля 2022 15:29
На кого подписаться: эти TikTok-аккануты о моде помогут найти свой стиль и поднимут настроение Инфлюенсеры, которые творят тренды (фото: instagram.com/remibader)
Автор: Татьяна Турчаникова

Практически все влиятельные в мире моде люди давно "перебрались" и других соцсетей в TikTok, от дизайнеров до моделей.

Но и кроме них в любимой социальной сети поколения Z есть множество стильных аккаунтов, авторы которых изначально были простыми, но очень модными ребятами.

Теперь же их видео набирают миллионные просмотры – а они непосредственно влияют на формирование модных трендов.

Lite собрал топ-3 модных инфлюенсера, за которыми стоит следить тому, кто только ищет свой стиль.

На кого подписаться: эти TikTok-аккануты о моде помогут найти свой стиль и поднимут настроение

Свобода от рамок (фото: instagram.com/remibader)

Вам не нужно еще больше вещей, вам просто стоит взглянуть на уже существущий гардероб новыми глазами! Автор этого аккаунта поможет переосмыслить то, как мы носим свои привычные вещи. Множество простых, но интересных модных уловок, которые собирают миллионы лайков: о том, например, как при помощи шарфа оживить аутфит или даже… превратить леггинсы в рубашку. Кладезь идей!

@blackqueen_509 Happy Valentine. How I style @Polène crossbody bag#fyp #polenebag #ootd #tiktokfashion Hư hứ hừ hứ hư hừ hư ư ư - Anh Vũ Art

Автор этого аккаунта много лет работала дизайнером ювелирных изделий и модным коллекционером.

На кого подписаться: эти TikTok-аккануты о моде помогут найти свой стиль и поднимут настроение

Смелые идеи! (фото: instagram.com/carla.rockmore)

Страничку в TikTok о стиле она завела во время пандемии. С тех пор она полюбилась фолловерам своими практическими советами по сочетанию эксцентричных вещей и простых основ, тут всегда можно получить зрелый модный совет от разбирающегося в жизни человека.

@carlarockmore A voluminous maxi skirt with a defined waist is one of my signature styles. #fashiontiktok #styleinspo #ootd #overfiftyfashion #fashioninspo #fashion Kiss of Life - Sade

Во-первых, здесь вас ждет много юмора и хорошего настроения. Ее видео шутливы и правдивы, автор акканута не гнушается показывать нереальные стандарты индустрии моды, особенно – когда дело доходит до размеров. Во-вторых, ее стильные советы по моде действительно работают!

@remibader READY FOR YOU DRAKE! Outfit linked in bio @revolve #revolvearoundtheworld One Dance - Drake

Раньше мы писали, что визажист "Эйфории" выпустит собственную косметику.

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