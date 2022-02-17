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На кого підписатися: ці TikTok-акканути про моду допоможуть знайти свій стиль і піднімуть настрій

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Четвер 17 лютого 2022 15:29
На кого підписатися: ці TikTok-акканути про моду допоможуть знайти свій стиль і піднімуть настрій Інфлюенсери, які творять тренди (фото: instagram.com/remibader)
Автор: Тетяна Турчанікова

Практично всі впливові в світі моді люди давно "перебралися" з інших соцсмереж у TikTok, від дизайнерів до моделей.

Але і крім них в улюбленій соціальній мережі покоління Z є безліч стильних акаунтів, автори яких спочатку були простими, але дуже модними людьми.

Тепер же їх відео набирають мільйонні перегляди – а вони безпосередньо впливають на формування модних трендів.

Lite зібрав топ-3 модних інфлюенсера, за якими варто стежити тому, хто тільки шукає свій стиль.

На кого підписатися: ці TikTok-акканути про моду допоможуть знайти свій стиль і піднімуть настрій

Свобода від рамок (фото: instagram.com/remibader)

Вам не потрібно ще більше речей, вам просто варто поглянути на вже існуючий гардероб новими очима! Автор цього аккаунта допоможе переосмислити те, як ми носимо свої звичні речі. Безліч простих, але цікавих модних прийомів, які збирають мільйони лайків: про те, наприклад, як за допомогою шарфа оживити аутфіт або навіть... перетворити легінси в сорочку. Джерело ідей!

@blackqueen_509 Happy Valentine. How I style @Polène crossbody bag#fyp #polenebag #ootd #tiktokfashion Hư hứ hừ hứ hư hừ hư ư ư - Anh Vũ Art

Автор цього аккаунта багато років працювала дизайнером ювелірних виробів і модним колекціонером.

На кого підписатися: ці TikTok-акканути про моду допоможуть знайти свій стиль і піднімуть настрій

Сміливі ідеї! (фото: instagram.com/carla.rockmore)

Сторінку в TikTok про стиль вона завела під час пандемії. З тих пір вона полюбилася фоловерам своїми практичними порадами по поєднанню ексцентричних речей і простих основ, тут завжди можна отримати зрілу модну раду від людини, що розбирається в житті.

@carlarockmore A voluminous maxi skirt with a defined waist is one of my signature styles. #fashiontiktok #styleinspo #ootd #overfiftyfashion #fashioninspo #fashion Kiss of Life - Sade

По-перше, тут вас чекає багато гумору і гарного настрою. Її відео жартівливі і правдиві, автор акканута не гребує показувати нереальні стандарти індустрії моди, особливо – коли справа доходить до розмірів. По-друге, поради автора по стилю таки дійсно працюють!

@remibader READY FOR YOU DRAKE! Outfit linked in bio @revolve #revolvearoundtheworld One Dance - Drake

Раніше ми писали, що візажист "Ейфорії" випустить власну косметику.

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