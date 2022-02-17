На кого підписатися: ці TikTok-акканути про моду допоможуть знайти свій стиль і піднімуть настрій

Практично всі впливові в світі моді люди давно "перебралися" з інших соцсмереж у TikTok, від дизайнерів до моделей.

Але і крім них в улюбленій соціальній мережі покоління Z є безліч стильних акаунтів, автори яких спочатку були простими, але дуже модними людьми.

Тепер же їх відео набирають мільйонні перегляди – а вони безпосередньо впливають на формування модних трендів.