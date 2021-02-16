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Королева красных дорожек: топ-3 самых соблазнительных образа Меган Маркл

Новина українською → Великобритания, Вторник 16 февраля 2021 10:32
Королева красных дорожек: топ-3 самых соблазнительных образа Меган Маркл Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)
Автор: Lite

Меган Маркл привыкла блистать на красных дорожках и светских ивентах, всюду привлекая внимание публики. Что примечательно: чтобы выглядеть эффектно и соблазнительно, Меган не надо чрезмерно оголяться.

Мы собрали несколько самых эффектных образов герцогини, которые демонстрируют ее умение подать себя, легко став звездой вечера и светских порталов.

Черное платье - вечерняя классика, которую выбрала Меган для похода в театр Одеон, где проходила премьера фильма The Lion King. Сшитое из тонкого шелка, оно идеально подчеркивало женственный силуэт жены принца Гарри. Максимально соблазнительным его сделал полупрозрачный верх и вырез на спине. А изысканные детали - туфли на шпильках и драгоценности и клатч - дополнили безупречную картинку.

Королева красных дорожек: топ-3 самых соблазнительных образа Меган МарклКоролева красных дорожек: топ-3 самых соблазнительных образа Меган Маркл

Меган Маркл обожает эффектные наряды (фото: instagram.com/sussexroyal)

Любимый фасон платьев Меган, который она надевала часто в поездках - платье-рубашка без рукавов, с пуговицами и с поясом на талии. В данном случае образ получился невероятно соблазнительным благодаря нескольким деталям. Телесный оттенок так хорошо гармонирует с загаром герцогини. При первом взгляде на нее граница ткани и кожи и вовсе словно стирается. Свою роль сыграла и форма платья, напоминающая верхнюю одежду. Кажется, Меган надела жакет прямо на голое тело.

Королева красных дорожек: топ-3 самых соблазнительных образа Меган Маркл

Меган Маркл в платье любимого фасона (фото: instagram.com/sussexroyal)

Маркл периодически напоминает своим поклонницам давно известный факт: красный невероятно к лицу брюнеткам. Еще один урок - оттенок сам по себе является самодостаточным и притягательным, не нуждаясь в откровенных деталях. Алое платье, облегающее фигуру, приковало к себе взгляды, но благодаря закрытому силуэту оставило место загадке и фантазии.

Королева красных дорожек: топ-3 самых соблазнительных образа Меган МарклКрасный к лицу брюнеткам (фото: instagram.com/sussexroyal)

Ранее мы писали о главных фактах, которые уже известны о втором ребенке Меган Маркл и принца Гарри.

А также об истории любви герцогов Сассекских.

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