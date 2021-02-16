Королева червоних доріжок: топ-3 найбільш спокусливих образів Меган Маркл

Меган Маркл звикла блищати на червоних доріжках і світських івентах, всюди привертаючи увагу публіки. Що примітно: щоб виглядати ефектно і спокусливо, Меган не треба надмірно оголятися.

Ми зібрали кілька найбільш ефектних образів герцогині, які демонструють її вміння подати себе, легко ставши зіркою вечора і світських порталів.

Чорне плаття - вечірня класика, яку вибрала Меган для походу в театр Одеон, де проходила прем'єра фільму The Lion King. Зшите з тонкого шовку, воно ідеально підкреслювало жіночний силует дружини принца Гаррі. Максимально спокусливим його зробив напівпрозорий верх і виріз на спині. А вишукані деталі - туфлі на шпильках і коштовності і клатч - чудово доповнили бездоганну картинку.

Меган Маркл обожнює ефектні вбрання (фото: instagram.com/sussexroyal)

Улюблений фасон суконь Меган, який вона часто одягала в поїздках - сукня-сорочка без рукавів, з гудзиками і з поясом на талії. В даному випадку образ вийшов неймовірно спокусливим завдяки кільком деталям. Тілесний відтінок, що так добре гармонує з засмагою герцогині. При першому погляді на неї кордон тканини і шкіри і зовсім ніби стирається. Свою роль зіграла і форма сукні, що нагадує верхній одяг. Здається, Меган одягла жакет прямо на голе тіло.

Меган Маркл в сукні улюбленого фасону (фото: instagram.com/sussexroyal)

Маркл періодично нагадує своїм прихильницям давно відомий факт: червоний неймовірно до лиця брюнеткам. Ще один урок - відтінок сам по собі є самодостатнім і привабливим, не потребуючи відвертих деталей. Червона сукня, що облягає фігуру, прикувала до себе погляди, але завдяки закритому силуету залишила місце загадці і фантазії.

Червоний до лиця брюнеткам (фото: instagram.com/sussexroyal)