Королева пляжу: Кайлі Дженнер блиснула формами в трендовому бікіні літа 2021
Кайлі Дженнер обожнює гарячі пляжні фото. І максимально спокусливими їх роблять в тому числі стильні вбрання. За ними дівчини легко відстежити всі тренди!
У новому пості одна з молодших сестер знаменитого сімейства показала спокусливий варіант купальника, який буде неймовірно популярний цього літа.
Кайлі Дженнер вибрала цього разу купальник в білизняному стилі, зшитий з блідо-рожевого атласу. Бікіні і крихітний бюстгальтер відмінно підкреслили осину талію, пишні груди і круті стегна знаменитості. Доповнили образ кольє з морськими каменями і емблемами від Chanel.
Кайлі Дженнер в спокусливому пляжному образі (фото: instagram.com/kyliejenner)
Дівчина з розкішною зачіскою і виразним макіяжем позує на тлі екзотичного готелю. "Зараз моя атмосфера - це просто жити життя", - написала Кайлі.
У відповідь вона почула масу теплих слів від армії фанатів: "Вайб відмінно виглядає на тобі", "Королева", "Це найкраще, що я бачив за останній час", "Виглядаєш неймовірно"…
Раніше Кайлі Дженнер показала, як носити цього літа класичні джинси.