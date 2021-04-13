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Королева подиума: Белла Хадид восхитила роскошной фигурой в нарядах от кутюр

Автор: Lite

Белла Хадид показала массу фото с показа Fendi, звездой которого она стала. Одна их самых популярных моделей современности примерила стильные образы, которые сам дом обозначил как "вневременную элегантность".

Снимки модели в роскошных нарядах появились в ее блоге и на официальной странице бренда.

Белла демонстрирует несколько образов. Изысканное черное платье с розой на груди и выразительным декольте, черный брючный костюм с расклешенными рукавами, а также белое пышное платье. Дополнили вечерние луки высокая замысловатая укладка с плетением, а также макияж, который подчеркнул утонченные черты лица супермодели. Из аксессуаров дизайнер подобрал к наряду длинные серьги, а также колье, браслеты и кольца с крупными драгоценными камнями.

Белла Хадид на показе (фото: instagram.com/bellahadid)

Во всех подиумных луках младшая Хадид выглядит превосходно. Но особенно впечатлил фанатов выход в черном платье. В нем совершенная фигура Беллы выглядит особенно выигрышно. Фанаты просто не могли отвести глаз от пышной груди, осиной талии и хрупких плеч девушки.

"Белла, ты прекрасна", "Это тело", "Огонь", "Вау, как красиво", "Ты выглядишь такой красивой! Я так рада, что ты вернулась к работе", "Просто идеал", "Абсолютно превосходная", - пишут впечатленные фанаты.

Ранее Белла показала несколько новых фото в купальнике.

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