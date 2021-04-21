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Королеві Єлизаветі ІІ - 95 років: як змінювався стиль Її Величності на престолі

Новость на русском → Великобританія, Середа 21 квітня 2021 13:59
Королеві Єлизаветі ІІ - 95 років: як змінювався стиль Її Величності на престолі Королева Єлизавета (фото: Getty Images)
Автор: Lite

Єлизавета II 21 квітня відзначає свій ювілей - королеві виповнюється 95. За роки правління вона зуміла проявити себе не тільки як видатний лідер, але і як ікона стилю.

Королева Єлизавета - приклад стриманості, дипломатичності і вірності традиціям. І це відбилося в її стилі. Пропонуємо згадати найяскравіші і знакові виходи іменинниці, простеживши, як змінювався її стиль.

Стиль королеви Єлизавети II з його характерними рисами склався ще в молодості. Вона завжди обожнювала сукні з милими квітковими візерунками, жіночні спідниці в складку, яскраві відтінки, розкішні прикраси і капелюшки. Заміж вона виходила у вбранні відомого кутюр'є Нормана Хартнелла, який надовго закріпився в числі її офіційних кравців. Він створив для королеви розкішну весільну сукню з 4-метровим шлейфом, прикрашену камінням і перлами. Також над образами для Її Величності працювали дизайнери Харді Еміс, Фредді Фокс, Стюарт Парвін і Анджела Келлі.

З роками образи Єлизавети стали більш стриманими, але завжди - з ноткою шику. Вона як і раніше любить яскраві відтінки, які легко виділяють її з натовпу. Не з'являється на публіці без улюблених сумочок, зручних лоферів, а також, безумовно, головних уборів, що вже стали знаковими. Крім капелюшків, Єлизавета обожнює косинки з принтом, яких у неї ціла колекція.

Королеві Єлизаветі ІІ - 95 років: як змінювався стиль Її Величності на престолі

Королеві Єлизаветі ІІ - 95 років: як змінювався стиль Її Величності на престоліКоролеві Єлизаветі ІІ - 95 років: як змінювався стиль Її Величності на престоліКоролеві Єлизаветі ІІ - 95 років: як змінювався стиль Її Величності на престоліКоролеві Єлизаветі ІІ - 95 років: як змінювався стиль Її Величності на престоліКоролеві Єлизаветі ІІ - 95 років: як змінювався стиль Її Величності на престоліКоролеві Єлизаветі ІІ - 95 років: як змінювався стиль Її Величності на престоліКоролеві Єлизаветі ІІ - 95 років: як змінювався стиль Її Величності на престоліКоролеві Єлизаветі ІІ - 95 років: як змінювався стиль Її Величності на престоліКоролеві Єлизаветі ІІ - 95 років: як змінювався стиль Її Величності на престоліСтиль королеви Єлизавети II - від молодості до сьогодні (фото: Getty Images)

Нагадаємо, цього року Її Величність відмовилася святкувати ювілей через жалоюу за своїм коханим чоловіком.

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