Королевский выход: Кейт Миддлтон в платье-мундире и модной шляпке на торжественной церемонии

Последние несколько дней в Великобритании прошел ряд мероприятий по случаю Дня памяти павших. Накануне состоялась торжественная церемония, посвященная памяти погибших в военных конфликтах. По традиции, на балконе здания Министерства обороны собрались члены королевской семьи, среди которых Кейт Миддлтон, Камилла Паркер-Боулз и герцогиня Уэссекская Софи. А венки к кенотафу возложили принцы Чарльз и Уильям, принцесса Анна и Борис Джонсон.

Одним из самых волнительных моментов события стало отсутствие на балконе Елизаветы II. 95-летняя королева отметила свое участие в мероприятии, которое посещала последние 22 года, буквально в последний момент. Это должен был быть первый выход Елизаветы после длительного перерыва в связи с рекомендациями врачей. По официальной версии, Елизавета II потянула спину. Как отметили в Букингемском дворце, она была очень огорчена тем, что ей пришлось пропустить столь важное событие .

Центральное место на балконе заняла Кейт Миддлтон, а по бокам от нее расположились Камилла Корнуоллская и Софи Уэссексская. Такое положение вещей в сети называют неслучайным. Якобы это может быть намеком, кто в будущем именно жена принца Уильяма займет место королевы.

По традиции, женщины были облачены в черное. Кейт Миддлтон, которая не боится повторений в образах, вновь надела пальто-сюртук с белым воротником и красными погонами Alexander McQueen, которое носила в этот день в 2018 году. Дополнили его жемчужные серьги, черная шляпка с широкими полями и брошь с красными маками. Интересно, что головной убор Кейт был не совсем в ее стиле. Многие поклонники считают, что герцогиня вдохновилась образами Меган Маркл, которая ранее появлялась на балконе в похожей федоре.

Королевская семья на церемонии (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)