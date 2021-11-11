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Взять на заметку: Кейт Миддлтон показала элегантный образ в трендовом оттенке осени 2021

Новина українською →
Четверг 11 ноября 2021 12:20
Взять на заметку: Кейт Миддлтон показала элегантный образ в трендовом оттенке осени 2021 Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчаникова

Кейт Миддлтон побывала на открытии выставки Generations: Portraits of the Holocaust ("Поколения: портреты холокоста") в Имперском военном музее. Здесь представлено более 50 портретов людей, переживших Холокост, и их семей, в том числе два снимка, сделанных герцогиней.

Для нового выхода в свет икона стиля выбрала образ сдержанный, но с яркими деталями.

Кейт Миддлтон надела белую блузку в морском стиле с элементами мундира от своего любимого модного дома Alexander McQueen. Герцогиня надевала уже неоднократно, на каждый раз находит новые стильные сочетания.

Взять на заметку: Кейт Миддлтон показала элегантный образ в трендовом оттенке осени 2021

Новый образ Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)

К ней жена принца Уильяма подобрала темно-синие классические брюки с высокой посадкой от Catherine Walker, которые дополнила тонким ремнем. А сверху накинула синее пальто приглушенного оттенка Hobbs, украшенное красным маком. Этот цвет - один из самых модных в сезоне осень-зима. Берем на заметку!

Завершали лук классические лодочки на невысоком каблуке. Из аксессуаров на звезде светских хроник также были ее любимые серьги с крупными камнями и обручальное кольцо.

Взять на заметку: Кейт Миддлтон показала элегантный образ в трендовом оттенке осени 2021Взять на заметку: Кейт Миддлтон показала элегантный образ в трендовом оттенке осени 2021Взять на заметку: Кейт Миддлтон показала элегантный образ в трендовом оттенке осени 2021Взять на заметку: Кейт Миддлтон показала элегантный образ в трендовом оттенке осени 2021Взять на заметку: Кейт Миддлтон показала элегантный образ в трендовом оттенке осени 2021Кейт Миддлтон на выставке (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

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