Кожаная и гиперобъемная: стилист показала, какие модели рубашек покупать на лето 2021
Какую рубашку выбрать (фото: instagram.com/hoskelsa)
Вы до сих пор думаете, что белая рубашка - это must have в женском гардеробе? На самом деле, не совсем так: хоть какая-нибудь рубашка - must have в женском гардеробе!
Об этом в своем Instagram заявила стилистка Зоя Панина.
Рубашка - это палочка-выручалочка, которая всегда придет на выручку, когда вам совершенно не хочется думать, что надеть. Если хотите совершить инвестицию в свой гардероб - купите рубашку. Это одновременно и база, и яркий акцент ваших образов.
Для каждого женского гардероба найдется своя рубашка. Давайте разбирать на примерах, какие модели будут особенно популярными летом 2021.
Какую рубашку выбрать на лето 2021
- Кожаная рубашка.
- Со спокойным и некричащим принтом.
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- Рубашки с объемными рукавами.
- Рубашка с винтажным воротником.
- Гиперобъемная рубашка.
Как сочетать на прохладную погоду:
- Под джемпер.
- Под жилет.
- С водолазкой.
Трендовые рубашки (фото: instagram.com/ya_zoya_)