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Кожаная и гиперобъемная: стилист показала, какие модели рубашек покупать на лето 2021

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Суббота 29 мая 2021 11:09
Кожаная и гиперобъемная: стилист показала, какие модели рубашек покупать на лето 2021 Какую рубашку выбрать (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Вы до сих пор думаете, что белая рубашка - это must have в женском гардеробе? На самом деле, не совсем так: хоть какая-нибудь рубашка - must have в женском гардеробе!

Об этом в своем Instagram заявила стилистка Зоя Панина.

Рубашка - это палочка-выручалочка, которая всегда придет на выручку, когда вам совершенно не хочется думать, что надеть. Если хотите совершить инвестицию в свой гардероб - купите рубашку. Это одновременно и база, и яркий акцент ваших образов.

Для каждого женского гардероба найдется своя рубашка. Давайте разбирать на примерах, какие модели будут особенно популярными летом 2021.

Какую рубашку выбрать на лето 2021

  • Кожаная рубашка.

Кожаная и гиперобъемная: стилист показала, какие модели рубашек покупать на лето 2021

  • Со спокойным и некричащим принтом.

Кожаная и гиперобъемная: стилист показала, какие модели рубашек покупать на лето 2021

Не дайте себя обмануть: стилист показала, какие джинсы уже не в тренде в 2021

  • Рубашки с объемными рукавами.

Кожаная и гиперобъемная: стилист показала, какие модели рубашек покупать на лето 2021

  • Рубашка с винтажным воротником.

Кожаная и гиперобъемная: стилист показала, какие модели рубашек покупать на лето 2021

  • Гиперобъемная рубашка.

Кожаная и гиперобъемная: стилист показала, какие модели рубашек покупать на лето 2021

Как сочетать на прохладную погоду:

  • Под джемпер.

Кожаная и гиперобъемная: стилист показала, какие модели рубашек покупать на лето 2021

  • Под жилет.

Кожаная и гиперобъемная: стилист показала, какие модели рубашек покупать на лето 2021

  • С водолазкой.

Кожаная и гиперобъемная: стилист показала, какие модели рубашек покупать на лето 2021

Трендовые рубашки (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Напомним, стилист назвала лучшие модели для девушек 45 плюс.

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