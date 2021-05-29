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Шкіряна і гіпероб'емна: стиліст показала, які моделі сорочок купувати на літо 2021

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Субота 29 травня 2021 11:09
Шкіряна і гіпероб'емна: стиліст показала, які моделі сорочок купувати на літо 2021 Яку сорочку вибрати (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Ви досі думаєте, що біла сорочка - це must have в жіночому гардеробі? Насправді, не зовсім так: хоч якась сорочка - must have в жіночому гардеробі!

Про це у своєму Instagram заявила стилістка Зоя Паніна.

Сорочка - це паличка-виручалочка, яка завжди прийде на виручку, коли вам абсолютно не хочеться думати, що надіти. Якщо хочете зробити інвестицію в свій гардероб - купіть сорочку. Це одночасно і база, і яскравий акцент ваших образів.

Для кожного жіночого гардеробу знайдеться своя сорочка. Давайте розбирати на прикладах, які моделі будуть особливо популярними влітку 2021.

Яку сорочку вибрати на літо 2021

  • Шкіряна сорочка.

Шкіряна і гіпероб'емна: стиліст показала, які моделі сорочок купувати на літо 2021

  • Зі спокійним принтом.

Шкіряна і гіпероб'емна: стиліст показала, які моделі сорочок купувати на літо 2021

Не дайте себе обдурити: стиліст показала, які джинси вже не в тренді в 2021

  • Сорочки з об'ємними рукавами.

Шкіряна і гіпероб'емна: стиліст показала, які моделі сорочок купувати на літо 2021

  • Сорочка з вінтажним коміром.

Шкіряна і гіпероб'емна: стиліст показала, які моделі сорочок купувати на літо 2021

  • Гіпервеликого розміру.

Шкіряна і гіпероб'емна: стиліст показала, які моделі сорочок купувати на літо 2021

Як поєднувати на прохолодну погоду:

  • Під джемпер.

Шкіряна і гіпероб'емна: стиліст показала, які моделі сорочок купувати на літо 2021

  • Під жилет.

Шкіряна і гіпероб'емна: стиліст показала, які моделі сорочок купувати на літо 2021

  • З водолазкою.

Шкіряна і гіпероб'емна: стиліст показала, які моделі сорочок купувати на літо 2021

Трендові сорочки (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Нагадаємо, стиліст назвала кращі моделі для дівчат 45 плюс.

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