Кожаная кепка и капюшон с манишкой: стилист показала самые трендовые головные уборы на зиму
Какой головной убор согреет зимой (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Первые официальные дни зимы! Голова уже мерзнет в тонкой шапке (или вообще без нее), значит, пора выбирать себе головной убор посерьезнее! Как говорят бабушки всех времен и народов: "Держи голову в тепле - умнее будешь!". Это, конечно, шутка, но доля правды тут есть.
Стилист Анна Мишаевна в своем Instagram рассказала, что носить зимой, чтобы тепло, стильно, и модно. Как говорится, все и сразу!
Winter is coming... (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Топ-7 головных уборов на зиму 2021-2022
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Шапки - тут без изменений, только внимательно читаем составы, смотрите, чтобы были на флисе, с отворотом.
- Шапки-ушанки, сейчас мегапопулярны - из плащевой ткани на синтепоне, стеганые, из меха. Вариантов в магазинах - много. Как говорится, на вкус и цвет.
- Балаклава (вязаная шапка-шлем) и капор (похоже на первое, только сидит по свободнее, и пошире, вырез для лица больше). Есть разные варианты этих моделей.
- Капюшоны с манишкой, опять же - из разных материалов.
- Меховые теплые панамы.
- Косынки вязаные, из тканей, меха и кожи.
Какой головной убор купить на эту зиму (фото: instagram.com/anna_mishaevna)
- Утепленные кепки / бейсболки с ушами. Опять же, из меха, из теплых тканей, из плащевой ткани, из материалов, как дубленки.
Раньше стилист рассказала, как носить балаклаву зимой 2021-2022, стильный тренд.