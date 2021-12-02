Шкіряна кепка і капюшон з манішкою: стиліст показала найтрендовіші головні убори на зиму

Перші офіційні дні зими! Голова вже мерзне в тонкій шапці (або взагалі без неї), значить, пора вибрати собі головний убір посерйозніше! Як кажуть бабусі всіх часів і народів: "Тримай голову в теплі - розумніше будеш!". Це, звичайно, жарт, але частка правди тут є.