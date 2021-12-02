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Шкіряна кепка і капюшон з манішкою: стиліст показала найтрендовіші головні убори на зиму

Новость на русском →
Четвер 02 грудня 2021 11:01
Шкіряна кепка і капюшон з манішкою: стиліст показала найтрендовіші головні убори на зиму Який головний убір зігріє взимку (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Автор: Тетяна Турчанікова

Перші офіційні дні зими! Голова вже мерзне в тонкій шапці (або взагалі без неї), значить, пора вибрати собі головний убір посерйозніше! Як кажуть бабусі всіх часів і народів: "Тримай голову в теплі - розумніше будеш!". Це, звичайно, жарт, але частка правди тут є.

Стиліст Анна Мішаївна у своєму Instagram розповіла, що носити взимку, щоб тепло, стильно, і модно. Як то кажуть, все і відразу!

Шкіряна кепка і капюшон з манішкою: стиліст показала найтрендовіші головні убори на зимуWinter is coming... (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Топ-7 головних уборів на зиму 2021-2022

  • Шапка - тут без змін, тільки уважно читаємо склади, дивіться, щоб були на флісі, з відворотом.

Шкіряна кепка і капюшон з манішкою: стиліст показала найтрендовіші головні убори на зиму

  • Шапки-вушанки, зараз мегапопулярні - з плащової тканини на синтепоні, стьобані, з хутра. Варіантів в магазинах - багато. Як то кажуть, на смак і колір.

Шкіряна кепка і капюшон з манішкою: стиліст показала найтрендовіші головні убори на зиму

  • Балаклава (в'язана шапка-шолом) і капор (схоже на перше, тільки сидить вільніше, ширше, виріз для лиця - більше). Є різні варіанти цих моделей.

Шкіряна кепка і капюшон з манішкою: стиліст показала найтрендовіші головні убори на зиму

  • Капюшони з манішкою, знову ж таки - з різних матеріалів.

Шкіряна кепка і капюшон з манішкою: стиліст показала найтрендовіші головні убори на зиму

  • Хутряні теплі панами.

Шкіряна кепка і капюшон з манішкою: стиліст показала найтрендовіші головні убори на зиму

  • Косинки в'язані, із тканин, хутра та шкіри.

Шкіряна кепка і капюшон з манішкою: стиліст показала найтрендовіші головні убори на зиму

Який головний убір купити на цю зиму (фото: instagram.com/anna_mishaevna)

  • Утеплені кепки / бейсболки з вухами. Знову ж таки, з хутра, з теплих тканин, з плащової тканини, з матеріалів, як дублянки.

Раніше стиліст розповіла, як носити балаклаву взимку 2021-2022, стильний тренд.

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