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Кожаная кепка и капюшон с манишкой: стилист показала самые трендовые головные уборы на зиму

Автор: Татьяна Турчаникова

Первые официальные дни зимы! Голова уже мерзнет в тонкой шапке (или вообще без нее), значит, пора выбирать себе головной убор посерьезнее! Как говорят бабушки всех времен и народов: "Держи голову в тепле - умнее будешь!". Это, конечно, шутка, но доля правды тут есть.

Стилист Анна Мишаевна в своем Instagram рассказала, что носить зимой, чтобы тепло, стильно, и модно. Как говорится, все и сразу!

Winter is coming... (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Топ-7 головных уборов на зиму 2021-2022

  • Шапки - тут без изменений, только внимательно читаем составы, смотрите, чтобы были на флисе, с отворотом.

  • Шапки-ушанки, сейчас мегапопулярны - из плащевой ткани на синтепоне, стеганые, из меха. Вариантов в магазинах - много. Как говорится, на вкус и цвет.

  • Балаклава (вязаная шапка-шлем) и капор (похоже на первое, только сидит по свободнее, и пошире, вырез для лица больше). Есть разные варианты этих моделей.

  • Капюшоны с манишкой, опять же - из разных материалов.

  • Меховые теплые панамы.

  • Косынки вязаные, из тканей, меха и кожи.

Какой головной убор купить на эту зиму (фото: instagram.com/anna_mishaevna)

  • Утепленные кепки / бейсболки с ушами. Опять же, из меха, из теплых тканей, из плащевой ткани, из материалов, как дубленки.

Раньше стилист рассказала, как носить балаклаву зимой 2021-2022, стильный тренд.

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