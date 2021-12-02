Кожаная кепка и капюшон с манишкой: стилист показала самые трендовые головные уборы на зиму

Первые официальные дни зимы! Голова уже мерзнет в тонкой шапке (или вообще без нее), значит, пора выбирать себе головной убор посерьезнее! Как говорят бабушки всех времен и народов: "Держи голову в тепле - умнее будешь!". Это, конечно, шутка, но доля правды тут есть.
Стилист Анна Мишаевна в своем Instagram рассказала, что носить зимой, чтобы тепло, стильно, и модно. Как говорится, все и сразу!
Шапки - тут без изменений, только внимательно читаем составы, смотрите, чтобы были на флисе, с отворотом.
Какой головной убор купить на эту зиму (фото: instagram.com/anna_mishaevna)
Раньше стилист рассказала, как носить балаклаву зимой 2021-2022, стильный тренд.