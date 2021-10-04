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Шкіряні панами, трикотажні капюшони: стиліст показала топ стильних головних уборів на осінь

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Понеділок 04 жовтня 2021 18:01
Шкіряні панами, трикотажні капюшони: стиліст показала топ стильних головних уборів на осінь Мерзнути - точно не модно (фото: instagram.com/josephineskriver)
Автор: Тетяна Турчанікова

Любителі капелюхів, шапок, хусток, беретів і всіх інших головних уборів, настав ваш час! А ті, хто вважають, що їм не йдуть ніякі аксесуари, просто не бачили добірки на цей сезон.

Стиліст Зоя Паніна у своєму Instagram показала, які головні убори варто вибирати на осінь-зиму 2021-22.

Шкіряні панами, трикотажні капюшони: стиліст показала топ стильних головних уборів на осіньСтильно і яскраво! (фото: instagram.com/josephineskriver)

Модні шапки на осінь 2021: стильно і не стильно

  • Шапка з помпоном повинна бути мінімалістичною і лаконічною.

Шкіряні панами, трикотажні капюшони: стиліст показала топ стильних головних уборів на осінь

  • Берети - вічна класика, шкіряні і стьобані варіанти - в тренді.

Шкіряні панами, трикотажні капюшони: стиліст показала топ стильних головних уборів на осінь

  • Стьобані і шкіряні панами - щоб улюблений літній аксесуар не відпускати на довгий сезон, а продовжувати його носити навіть взимку.

Шкіряні панами, трикотажні капюшони: стиліст показала топ стильних головних уборів на осінь

  • Кепі і фкражкі, чалма їх шкіри і тканини - якщо хочеться чогось незвичайного.

Шкіряні панами, трикотажні капюшони: стиліст показала топ стильних головних уборів на осінь

  • Вушанки - дуті, флісові, зі штучного хутра.

Шкіряні панами, трикотажні капюшони: стиліст показала топ стильних головних уборів на осінь

  • Косинки і хустки - від шовкових до "утеплених" варіантів.

Шкіряні панами, трикотажні капюшони: стиліст показала топ стильних головних уборів на осінь

  • Шапка-біні - на піку популярності.

Шкіряні панами, трикотажні капюшони: стиліст показала топ стильних головних уборів на осінь

  • Трикотажний капюшон, тренд на любителя.

Шкіряні панами, трикотажні капюшони: стиліст показала топ стильних головних уборів на осінь

Яку шапку вибрати на осінь і зиму (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раніше Андре Тан розповів, як вигідно підкреслити фігуру дівчатам плюс сайз цієї осені.

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