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В коже и дениме: Ирина Шейк показала, как соединить в образе сразу несколько трендов

Новина українською → Четверг 17 сентября 2020 21:28
В коже и дениме: Ирина Шейк показала, как соединить в образе сразу несколько трендов Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: Ольга Турчаникова

Модель отправилась на прогулку

Ирина Шейк – обладательница безупречных параметров и отличного вкуса. А потому каждый ее выход становится наглядным пособием для фанатов, как создать стильный аутфит. Поскольку молодая мама регулярно выходит на прогулки со своей дочерью Леей, то чаще всего ее модные луки можно увидеть на улицах Нью-Йорка.

В коже и дениме: Ирина Шейк показала, как соединить в образе сразу несколько трендовВ коже и дениме: Ирина Шейк показала, как соединить в образе сразу несколько трендов

Ирина Шейк на прогулке с дочкой (фото: скриншот instagram.com/irinashayk_regina)

В этот раз популярная модель и экс-возлюбленная Брэдли Купера выбрала эффектный и стильный наряд, который соединил в себе сразу несколько трендов. Она надела объемный кожаный жакет – в этом сезоне вещи из данного материала пользуются особой популярностью. А также джинсы классического кроя с аппликацией в виде крестов. Завершали лук достаточно откровенный топ, который оголил живот 34-летней модели, остроносые ботинки на невысоком каблуке и маленькая черная сумочка. Из украшений она подобрала серьги разного размера (еще одна модная фишка), а также ожерелье и солнцезащитные очки в узкой оправе. Волосы Ирина убрала в пучок на затылке, гладко их зачесав.

В коже и дениме: Ирина Шейк показала, как соединить в образе сразу несколько трендов

Модель обожает деним (фото: instagram.com/irinashayk)

Лею, которую звездная мама уже превратила в юную икону стиля, нарядили в платье с пышной фатиновой юбкой. Образ девочки завершали белые кеды и ярко-розовый рюкзак. На фото, сделанных папарацци, она сидела в коляске и наслаждалась прогулкой и мороженым.

Напомним, ранее Ирина Шейк снялась полностью обнаженной. Девушка позировала известному фешн-фотографу Мерту Аласу, который также является ее давним другом.

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