ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В шкірі і денимі: Ірина Шейк показала, як поєднати в образі відразу кілька трендів

Новость на русском → Четвер 17 вересня 2020 21:28
В шкірі і денимі: Ірина Шейк показала, як поєднати в образі відразу кілька трендів Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: Ольга Турчанікова

Модель вирушила на прогулянку

Ірина Шейк – володарка бездоганних параметрів і відмінного смаку. А тому кожен її вихід стає наочним посібником для фанатів, як створити стильний аутфіт. Оскільки молода мама регулярно виходить на прогулянки зі своєю дочкою Леєю, то найчастіше її модні луки можна побачити на вулицях Нью-Йорка.

В шкірі і денимі: Ірина Шейк показала, як поєднати в образі відразу кілька трендівВ шкірі і денимі: Ірина Шейк показала, як поєднати в образі відразу кілька трендів

Ірина Шейк на прогулянці з донькою (фото: скріншот instagram.com/irinashayk_regina)

Цього разу популярна модель і экс-кохана Бредлі Купера вибрала ефектний і стильний лук, який поєднав в собі відразу кілька трендів. Вона одягла об'ємний шкіряний жакет – у цьому сезоні речі з даного матеріалу користуються особливою популярністю. А також джинси класичного крою з аплікацією у вигляді хрестів. Завершували образ досить відвертий топ, який оголив живіт 34-річної моделі, гостроносі черевики на невисокому каблуці і маленька чорна сумочка. З прикрас вона підібрала сережки різного розміру (ще одна модна фішка), а також намисто і сонцезахисні окуляри у вузькій оправі. Волосся Ірина прибрала в пучок на потилиці, гладко його зачесавши.

В шкірі і денимі: Ірина Шейк показала, як поєднати в образі відразу кілька трендів

Модель обожнює денім (фото: instagram.com/irinashayk)

Лею, яку зіркова мама вже перетворила в юну ікону стилю, вбрали в сукню з пишною фатиновою спідницею. Образ дівчинки завершували білі кеди і яскраво-рожевий рюкзак. На фото, зроблених папараці, вона сиділа в кодисці і насолоджувалася прогулянкою і морозивом.

Нагадаємо, раніше Ірина Шейк знялася повністю оголеною. Дівчина позувала відомому фешн-фотографу Мерту Аласу, який також є її давнім другом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мода модель Ірина Шейк
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
В Україні очікується стрімке зростання захворювань коронавірусом, - Ляшко
Игорь Литвиненкоредактор стрічки новин В Україні очікується стрімке зростання захворювань коронавірусом, - Ляшко