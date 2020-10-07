Красивая и счастливая: Наталья Водянова в компании любимого мужа блистает в Париже

Наталья Водянова и Анутан Арно поженились относительно недавно — пара связала себя узами брака в середине сентября. Несмотря на то что они до этого долгие были в отношениях и даже родили двое общих детей, событие стало настоящей сенсацией. И теперь каждый новый выход модели и бизнесмена окутан особым флером и осбуждается с особой страстью.

Наталья Водянова и Антуан Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

Несколько часов назад теперь уже супруги Наталья и Ануан порадовали новым общим появлением на людях. Они посетили показ Louis Vuitton, который прошел в рамках Недели моды в Париже. На мероприятие молодожены подобрали стильные образы, которые отлично гармонировали друг с другом.

Модель не забыла о защите (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья выбрала для нового светского выхода светло-серое платье с яркими оранжевыми вставками, которое дополнила крошечной сумочкой на тонком ремешке через плечо. А ее муж подобрал себе образ из черного костюма, светло-голубой рубашки и шарфика ей в тон. Пара, которая уже привыкла к вниманию со стороны прессы, с удовольствием позировала многочисленным фотографам.

Пара на показе (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья Водянова, которая активно ведет свой блог в сети Instagram, освещала событие во всех подробностях. Модель сидела в первом ряду на шоу и буквально засыпала поклонников многочисленными сториз. Антуан в последнее время перестал делать посты в популярной сети.

Ранее мы писали, что Наталья Водянова вышла в свет в платье в бельевом стиле, которое многим напомнило "бабушкино".