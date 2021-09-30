ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Все красивее: 63-летняя Шэрон Стоун в облегающем платье блистает в Монако

Новина українською →
Монако, Четверг 30 сентября 2021 18:18
Все красивее: 63-летняя Шэрон Стоун в облегающем платье блистает в Монако Шэрон Стоун (фото: instagram.com/paris_libby)
Автор: RBC.UA

Голливудская звезда и главный секс-символ мирового кинематографа - Шэрон Стоун - посетила премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде в Монако.

Фото с события звезда запостила в своем блоге сети Instagram.

Актриса пришла на премьеру в серебристом платье чуть ниже колен от Dolce&Gabbana, сшитом из переливающейся ткани. Оно облегало по-прежнему стройную фигуру звезды по всей длине и сделало образ Шэрон блистательным во всех смыслах. Дополнили наряд массивные серьги-кольца, крупное кольцо с зеленым камнем, серебристый клатч с узорами в одной руке и белая крошечная сумочка - в другой. Актрисе сделали небрежную укладку и яркий макияж.

Все красивее: 63-летняя Шэрон Стоун в облегающем платье блистает в МонакоВсе красивее: 63-летняя Шэрон Стоун в облегающем платье блистает в МонакоВсе красивее: 63-летняя Шэрон Стоун в облегающем платье блистает в МонакоШэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone; instagram.com/paris_libby)

Шэрон с удовольствием позировала на красной дорожке события и просто светилась от счастья. Звезда выглядела столь роскошно, что фанаты не могли сдерживать своих эмоций. Они оставили под постом Стоун много приятных слов и восхищенных комментариев.

Напомним, ранее на премьере фильма побывала Кейт Миддлтон. Герцогиня буквально затмила всех своим сияющим образом.

Также ранее Шэрон Стоун в облегающем платье с хищным принтом взорвала сеть.

Читайте LITE в Google News
Шэрон Стоун Шоу-бизнес Модные тренды
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Украинцев в октябре ждут дополнительные выходные: сколько будем отдыхать
Украинцев в октябре ждут дополнительные выходные: сколько будем отдыхать