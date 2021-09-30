Все красивіше: 63-річна Шерон Стоун в облягаючому платті блищить в Монако

Актриса прийшла на прем'єру в сріблястій сукні трохи нижче колін від Dolce&Gabbana, зшитій з тканини, що переливається. Вона облягала як і раніше струнку фігуру зірки по всій довжині і зробила образ Шерон блискучим у всіх сенсах. Доповнили вбрання масивні сережки-кільця, велике кільце з зеленим каменем, сріблястий клатч з візерунками в одній руці і біла крихітна сумочка - в іншій. Актрисі зробили недбалу укладку і яскравий макіяж.

Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone; instagram.com/paris_libby)

Шерон із задоволенням позувала на червоній доріжці події і просто світилася від щастя. Зірка виглядала настільки розкішно, що фанати не могли стримувати своїх емоцій. Вони залишили під постом Стоун багато приємних слів і захоплених коментарів.