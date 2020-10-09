Красота по наследству: 16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя блистает на обложке известного глянца

Девушка блистает на обложке Elle

Дева Кассель – старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя – впервые украсила обложку глянца. 16-летняя девушка снялась в фотосессии для французской версии популярного модного журнала Elle. Кавер-герл примерила на ней стильный и соблазнительный наряд, который подчеркнул роскошную фигуру дочери известных актеров. Черное платье-рубашку в белый горошек она надела вместе с корсетом, который подчеркнул талию юной музы Dolce&Gabbana. Волосы ей уложили в объемную прическу, а макияж выполнили в нейтральных тонах, чтобы подчеркнуть природную красоту и свежесть лица Девы.

Дева на своей первой обложке (фото: instagram.com/ellefr)

Обложка с Девой мгновенно облетела сеть, вызвав небывалый интерес со стороны поклонников экс-супругов. Среди интернет-пользователей поднялась целая буря обсуждений – от внешности девушки до ее будущего в модной индустрии. Фанаты в основном считают, что Дева пошла красотой в маму, но и харизмы отца ей не занимать. Примечательно, что первая обложка Моники Беллуччи для этого издания вышла в свет 31 год назад.

Венсан и Дева Кассель (фото: instagram.com/vincentcassel)

Стоит отметить, что Дева уже давно пробует себя в качестве модели. Одна из самых известных съемок, в которой приняла участие юная красавица – для известного итальянского бренда Dolce&Gabbana. Дева стала лицом аромата Dolce Shine. Этим летом она снималась в новой кампании, куда оправилась вместе с отцом и матерью. Такое "воссоединение" родителей стало настоящей сенсацией, так как до этого Моника и Венсан общались крайне редко. Но ради счастья общих дочерей они готовы пойти на все.

Напомним, ранее мы писали, что нынешняя жена Венсана Касселя Тина Кунаки мечтает родить ему еще детей.