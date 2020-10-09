UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Красота по наследству: 16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя блистает на обложке известного глянца

Автор: Ольга Турчаникова

Девушка блистает на обложке Elle

Дева Кассель – старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя – впервые украсила обложку глянца. 16-летняя девушка снялась в фотосессии для французской версии популярного модного журнала Elle. Кавер-герл примерила на ней стильный и соблазнительный наряд, который подчеркнул роскошную фигуру дочери известных актеров. Черное платье-рубашку в белый горошек она надела вместе с корсетом, который подчеркнул талию юной музы Dolce&Gabbana. Волосы ей уложили в объемную прическу, а макияж выполнили в нейтральных тонах, чтобы подчеркнуть природную красоту и свежесть лица Девы.

Самые читаемые новости

Дева на своей первой обложке (фото: instagram.com/ellefr)

Обложка с Девой мгновенно облетела сеть, вызвав небывалый интерес со стороны поклонников экс-супругов. Среди интернет-пользователей поднялась целая буря обсуждений – от внешности девушки до ее будущего в модной индустрии. Фанаты в основном считают, что Дева пошла красотой в маму, но и харизмы отца ей не занимать. Примечательно, что первая обложка Моники Беллуччи для этого издания вышла в свет 31 год назад.

Венсан и Дева Кассель (фото: instagram.com/vincentcassel)

Стоит отметить, что Дева уже давно пробует себя в качестве модели. Одна из самых известных съемок, в которой приняла участие юная красавица – для известного итальянского бренда Dolce&Gabbana. Дева стала лицом аромата Dolce Shine. Этим летом она снималась в новой кампании, куда оправилась вместе с отцом и матерью. Такое "воссоединение" родителей стало настоящей сенсацией, так как до этого Моника и Венсан общались крайне редко. Но ради счастья общих дочерей они готовы пойти на все.

Напомним, ранее мы писали, что нынешняя жена Венсана Касселя Тина Кунаки мечтает родить ему еще детей.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Венсан КассельМоника Беллуччи