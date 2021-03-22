Крис Дженнер впервые высказалась о разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста: нелегко всем

Крис Дженнер - мама знаменитого семейства Кардашьян-Дженнер - всегда активно участвовала в жизни дочерей. В одном из своих скандальных заявлений в прошлом году Канье Уэст даже заявил, что он мечтает о разводе еще и из-за чрезмерной опеки тещи. Так, рэпер заявил, что Ким и Крис хотят запереть его с врачами, тогда как ему это совсем не надо.

Крис впервые высказалась о разводе (фото: instagram.com/krisjenner)

Но похоже, Крис не держит зла на Уэста. По ее словам, ситуация действительно сложная для всех. Учитывая, что у пары много общих детей, и тем более. Самое главное, по мнению Крис, позаботиться о счастье и душевном спокойствии всех участников этого процесса.

Канье Уэст по-прежнему отличный отец (фото: instagram.com/kimkardashian)

"В нашей семье прекрасно то, что мы все очень любим и поддерживаем друг друга. Так что все, чего я хочу, чтобы эти двое были счастливы. И чтобы их дети были счастливы тоже. Это наша общая цель", - сказала Крис ведущим.