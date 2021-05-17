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В крошечном боди: 55-летняя Синди Кроуфорд снялась в откровенной фотосессии для глянца

Автор: Lite

Синди Кроуфорд стала героиней нового выпуска известного глянцевого журнала Vogue Brasil. Модель демонстрирует свое роскошное тело, заодно вдохновляя всех выглядеть отлично всегда, независимо от возраста.

Снимки с майского выпуска просто покорили фанатов по всему миру.

Синди Кроуфорд в съемке позирует в откровенных нарядах: смелые боди, колготки сеточкой, тренч на голое тело, туфли на шпильках… Кажется, модель не изменилась с тех пор, как блистала на показах в период пика карьеры. Дополнили картину пышная прическа и яркий макияж, которые внесли свою дерзкую и соблазнительную нотку в образ звезды.

Синди Кроуфорд в новой съемке (фото: instagram.com/cindycrawford)

"В мае и всегда мы верим, что зрелость - это сила. В нашем выпуске, посвященном 46-й годовщине, мы отмечаем эту тему вместе с командой вдохновляющих женщин, которые соответствуют #ageful духу полноценной жизни на каждом этапе жизни. Начиная с @CindyCrawford, 55 лет, которая впервые позирует для журнала #VogueBrasil... Если раньше старость была невидимой и социально нежелательной, то сегодня мы видим женщин старше 50, принимающих участие в показах мод и кампаниях таких брендов, как Versace, Chanel, Dior, Hermès, Fendi и Gucci", - заинтриговали своих подписчиков редактора глянца.

Фанаты Синди оценили ее съемку на отлично, в который раз отметив неувядающую красоту супермодели, с которой даже среди молодых коллег мало кто может соперничать.

Ранее мы писали о том, что Синди блистала в роскошном вечернем платье.

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