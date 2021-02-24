В крошечном топе и прозрачной юбке: 41-летняя Кортни Кардашьян блеснула стройной фигурой

Кортни Кардашьян - старшая из знаменитых сестер - намного реже делится собственными снимками в откровенных нарядах . Тем не менее, ее посты получаются невероятно горячими!

Несколько часов назад 41-летняя инстадива выложила в свой блог Instagram несколько фото , сделанных в более ранний период.

Кортни надела крошечный черный топ с цветастым принтом, который оголил ее пышную грудь, а также прозрачную юбку из пластика, под которой просматриваются высокие трусики. Сверху она накинула длинный черный плащ. Дополнили лук двухцветные лакированные туфли на высоких каблуках, а также черно-коричневая сумочка с принтом от Fendi.

Кортни в новом образе (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Завершили аутфит макияж с яркими голубыми тенями и бледно-розовыми губами, а также мокрая укладка. Выглядела звезда эффектно и стильно.

"Давным-давно в Токио", - написала звезда. И услышала массу комплиментов в ответ. "Этот наряд безумный, просто огонь", "Мне понравился этот образ, и почему Ким этого не сделала. Это было все", "Ты смущаешь Ким", "Люблю твой стиль", "На тебя интереснее всего смотреть", - восхищены фолловеры.