ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У крихітному топі і прозорій спідниці: 41-річна Кортні Кардашян блиснула стрункою фігурою

Новость на русском → Токіо, Середа 24 лютого 2021 21:39
У крихітному топі і прозорій спідниці: 41-річна Кортні Кардашян блиснула стрункою фігурою Кортні Кардашян (фото: instagram.com/kourtneykardash)
Автор: Lite

Кортні Кардашян - старша із знаменитих сестер - набагато рідше ділиться власними знімками у відвертих вбраннях. Тим не менш, її пости виходять неймовірно гарячими!

Кілька годин тому 41-річна інстадіва виклала в свій блог Instagram кілька фото, зроблених в більш ранній період.

Кортні одягла крихітний чорний топ з кольоровим принтом, який оголив її пишні груди, а також прозору спідницю з пластику, під якою проглядаються високі трусики. Зверху вона накинула довгий чорний плащ. Доповнили лук двоколірні лаковані туфлі на високих підборах, а також чорно-коричнева сумочка з принтом від Fendi.

У крихітному топі і прозорій спідниці: 41-річна Кортні Кардашян блиснула стрункою фігуроюУ крихітному топі і прозорій спідниці: 41-річна Кортні Кардашян блиснула стрункою фігуроюУ крихітному топі і прозорій спідниці: 41-річна Кортні Кардашян блиснула стрункою фігуроюКортні в новому образі (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Завершили аутфіт макіяж з яскравими блакитними тінями і блідо-рожевими губами, а також мокра укладка. Виглядала зірка ефектно і стильно.

"Давним-давно в Токіо", - написала зірка. І почула масу компліментів у відповідь. "Це вбрання божевільне, просто вогонь", "Мені сподобався цей образ, і чому Кім цього не зробила. Це було все", "Ти засмучуєш Кім", "Люблю твій стиль", "На тебе цікавіше дивитися", - захоплені фоловери.

Раніше Кім Кардашьян поділилася гарячими фото з пляжу, які зробила разом з Кортні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мода Кортни Кардашьян Кім Кардашян мода стиль
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Стало відомо, хто в Україні першим вакцинувалася від COVID: це не політик
Стало відомо, хто в Україні першим вакцинувалася від COVID: це не політик