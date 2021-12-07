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Крупные косы и уютный ворот: стилист показала 7 самых актуальных свитеров на зиму 2022

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Вторник 07 декабря 2021 18:03
Крупные косы и уютный ворот: стилист показала 7 самых актуальных свитеров на зиму 2022 Свитер с воротом (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Автор: Татьяна Турчаникова

Зима вместе с первым снегом диктуют свои правила: вместо разделов с платьями и юбками так и хочется заглянуть в уголок со свитерами, лонгсливами и худи - и начать утепляться!

Что касается свитера, то зимой 2021-2022 стоит обратить внимание на модели с воротом, крупными косами, из расцветки в тренде - полоска и принт, укороченные модели все еще заставят нас померзнуть, не без этого!

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Файила Кадырова, она показала самые актуальные модели свитеров этой зимы.

Крупные косы и уютный ворот: стилист показала 7 самых актуальных свитеров на зиму 2022

Теплый свитер - абсолютный мастхэв сезона (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Топ-7 самых актуальных свитеров на зиму 2022

  • Свитер с высоким манжетом и объемным рукавом, мода циклична, наверняка вам такое уже приходилось носить? Если нет - то ваш выход!

Крупные косы и уютный ворот: стилист показала 7 самых актуальных свитеров на зиму 2022

  • Свитер с воротником поло - мастхэв последних сезонов.

Крупные косы и уютный ворот: стилист показала 7 самых актуальных свитеров на зиму 2022

  • Свитер с крупными косами вернулся! Носить с особой осторожностью девушкам с аппетитными формами.

Крупные косы и уютный ворот: стилист показала 7 самых актуальных свитеров на зиму 2022

  • Свитер в полоску - и не думает уступать свои лидирующие позиции.

Крупные косы и уютный ворот: стилист показала 7 самых актуальных свитеров на зиму 2022

  • Цветной свитер взбодрит не на шутку гардероб каждой!

Крупные косы и уютный ворот: стилист показала 7 самых актуальных свитеров на зиму 2022

  • Укороченный свитер - рассчитан на тонких и звонких, увы.

Крупные косы и уютный ворот: стилист показала 7 самых актуальных свитеров на зиму 2022

  • Свитер с принтом шахматная доска / ромбы - для тех, кто не любит инфантильные цветочки.

Крупные косы и уютный ворот: стилист показала 7 самых актуальных свитеров на зиму 2022Какой свитер выбрать на зиму 2021-2022 (фото: instagram.com/faila_spb)

Раньше стилист показала самые трендовые модели обуви на плоском ходу на зиму.

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