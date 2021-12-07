Крупные косы и уютный ворот: стилист показала 7 самых актуальных свитеров на зиму 2022

Зима вместе с первым снегом диктуют свои правила: вместо разделов с платьями и юбками так и хочется заглянуть в уголок со свитерами, лонгсливами и худи - и начать утепляться!

Что касается свитера, то зимой 2021-2022 стоит обратить внимание на модели с воротом, крупными косами, из расцветки в тренде - полоска и принт, укороченные модели все еще заставят нас померзнуть, не без этого!

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Файила Кадырова, она показала самые актуальные модели свитеров этой зимы.