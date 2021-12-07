Крупные косы и уютный ворот: стилист показала 7 самых актуальных свитеров на зиму 2022
Свитер с воротом (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Зима вместе с первым снегом диктуют свои правила: вместо разделов с платьями и юбками так и хочется заглянуть в уголок со свитерами, лонгсливами и худи - и начать утепляться!
Что касается свитера, то зимой 2021-2022 стоит обратить внимание на модели с воротом, крупными косами, из расцветки в тренде - полоска и принт, укороченные модели все еще заставят нас померзнуть, не без этого!
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Файила Кадырова, она показала самые актуальные модели свитеров этой зимы.
Теплый свитер - абсолютный мастхэв сезона (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Топ-7 самых актуальных свитеров на зиму 2022
- Свитер с высоким манжетом и объемным рукавом, мода циклична, наверняка вам такое уже приходилось носить? Если нет - то ваш выход!
- Свитер с воротником поло - мастхэв последних сезонов.
- Свитер с крупными косами вернулся! Носить с особой осторожностью девушкам с аппетитными формами.
- Свитер в полоску - и не думает уступать свои лидирующие позиции.
- Цветной свитер взбодрит не на шутку гардероб каждой!
- Укороченный свитер - рассчитан на тонких и звонких, увы.
- Свитер с принтом шахматная доска / ромбы - для тех, кто не любит инфантильные цветочки.
Какой свитер выбрать на зиму 2021-2022 (фото: instagram.com/faila_spb)
Раньше стилист показала самые трендовые модели обуви на плоском ходу на зиму.