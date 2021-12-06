Топ-5 моделей: стилист показала самую трендовую обувь на зиму на плоском ходу

Согласитесь, передвижение по скользким и слякотным улицам будет намного удобнее и безопаснее на устойчивой тракторной подошве. Спасибо современным тенденциям, сейчас можно быть модным не в ущерб здоровью.

Также, для тех, кто не признает обувь на меху, стилист Соня Горчакова в своем Instagram поделилась лайфхаком: теплые стельки в осеннюю обувь!

"Мне такой лайфхак помогает убрать полразмера (у меня 37,5) и держать ноги в тепле".⠀

В подборке - 5 зимних моделей обуви на плоском ходу, которые прекрасно миксующихся с практически любой одеждой, включая платья и юбки.

Жаль, что нельзя носить кроссовки круглый год? (фото: instagram.com/josefinehj)

Зимняя обувь на плоском ходу: топ-5 моделей

Ботинки-хайкеры - удобно и тепло. Выбирайте рифленую подошву, в такой можно хоть в снег, хоть в гололед чувстовать себя спокойно.

Ботинки на шнурках. Обратите внимание, что шнурки здесь носят декоративный характер, такая обувь, в основном, застегивается молнией сбоку.

⠀Высокие сапоги на устойчивой подошве. Самая трендовая подошва - трактор.

Челси. Высокие, низкие, на разнообразной подошве! Выбирайте, какие больше по душе, все они сейчас в моде.

"Дутики". Почти что угги, но не угги, зато так же удобны и комфортны, как всем полюбившиеся модели.

Какую обувь выбрать на зиму 2021-2022 (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)