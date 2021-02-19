Кружевная блуза и узкие брюки: Кэтрин Зета-Джонс в стильном образе total black взорвала сеть

Кэтрин Зета-Джонс не перестает удивлять своей неувядающей красотой. 51-летняя актриса снялась в новой рекламной кампании собственного бренда Casa Zeta-Jones, где примерила несколько стильных нарядов. Это надо видеть!

Фото звезда выложила в своем блоге , а также на странице Casa Zeta-Jones - собственного бренда одежды и товаров для дома.

"Некоторые из моих самых любимых вещей из моей новой коллекции @casazetajones Ready-to-Wear. Спасибо всем за любовь, я так взволнована этой коллекцией и мне очень понравился каждый момент ее создания!!", - написала звезда, выложив фото с любимыми вещами.

Кэтрин Зета-Джонс взорвала сеть своей красотой (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Первый лук total black идеально подойдет для роскошного приема. Кэтрин надела классические черные брюки, а также закрытую блузу с кружевными рукавами. Дополнили аутфит босоножки на высоких каблуках. Укладку звезде сделали со структурированными прядями, а макияж - в коричнево-бежевой гамме.

Второй образ хорош на каждый день. Длинное платье с принтом под кожу питона, а также сапоги-казаки позволили подчеркнуть женственные формы и стройные ноги жены Майкла Дугласа.

И последний - для тех, кто обожает комфорт. Кэтрин примерила серый джемпер, а также шелковую длинную юбку. Она позирует в домашней обстановке, но такой наряд отлично подойдет также и для выхода в свет. Берем на заметку!

Фото звезды вызвали немалый ажиотаж в сети. Особенно многие восхитились первым, в черном цвете. Явно одежда знаменитой красавицы будет пользоваться популярностью по всему миру.