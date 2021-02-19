Мереживна блузка та вузькі штани: Кетрін Зета-Джонс в стильному образі total black підірвала мережу

Кетрін Зета-Джонс не перестає дивувати своєю нев'янучою красою. 51-річна актриса знялася в новій рекламній кампанії власного бренду Casa Zeta-Jones, де приміряла кілька стильних луків. Це треба бачити!

Фото зірка виклала в своєму блозі , а також на сторінці Casa Zeta-Jones - власного бренду одягу і товарів для дому.

"Деякі з моїх найулюбленіших речей з моєї нової колекції @casazetajones Ready-to-Wear. Спасибі всім за любов, я так схвильована цією колекцією і мені дуже сподобався кожен момент її створення!!", - написала зірка, виклавши фото з улюбленими речами.

Кетрін Зета-Джонс підірвала мережу своєю красою (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Перший лук total black ідеально підійде для розкішного прийому. Кетрін одягла класичні чорні штани, а також закриту блузу з мереживними рукавами. Доповнили аутфіт босоніжки на високих підборах. Укладку зірці зробили зі структурованими пасмами, а макіяж - в коричнево-бежевій гамі.

Другий образ чудово підійде на кожен день. Довге плаття з принтом під шкіру пітона, а також чоботи-козаки дозволили підкреслити жіночні форми і стрункі ноги дружини Майкла Дугласа.

І останній - для тих, хто обожнює комфорт. Кетрін приміряла сірий джемпер, а також довгу шовкову спідницю. Вона позує в домашній обстановці, але таке вбрання відмінно підійде також і для виходу в світ. Беремо до уваги!

Фото зірки викликали чималий ажіотаж у мережі. Особливо багато шанцвальників захоплювалися першим, в чорному кольорі. Явно одяг знаменитої красуні буде користуватися популярністю по всьому світу.