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Кукла Барби: Эмили Ратаковски показала безупречную фигуру в платье самого модного оттенка

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Вторник 20 июля 2021 22:18
Кукла Барби: Эмили Ратаковски показала безупречную фигуру в платье самого модного оттенка Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)
Автор: RBC.UA

Эмили Ратаковски продемонстрировала очередной стильный и соблазнительный образ, который пригодится всем, кто собирается в путешествие.

Модель и бизнесвумен показала, как и с чем носить "кукольный" оттенок.

Эмили отправилась на отдых, о чем поспешила сообщить своим фанатам в сети Instagram. Девушка сразу же облачилась в вечернее легкое платье, которое отличалось трендовым "бельевым" фасоном и не менее трендовым "кукольным" цветом.

Кукла Барби: Эмили Ратаковски показала безупречную фигуру в платье самого модного оттенкаКукла Барби: Эмили Ратаковски показала безупречную фигуру в платье самого модного оттенкаКукла Барби: Эмили Ратаковски показала безупречную фигуру в платье самого модного оттенкаЭмили Ратаковски обожает розовый (фото: instagram.com/emrata)

К розовому платью с размытым цветочным принтом, соблазнительным вырезом на спине и высоким разрезом по ноге Эмили подобрала босоножки на удобной устойчивой подошве, коричневую сумку-клатч, а также не забыла про жемчужное колье, которое стало главным маст-хэв этого лета.

Ратаковски показала сразу несколько кадров, чтобы ее образ можно было рассмотреть со всех сторон. И фанаты в первый же час оценили его в более чем 550 000 "лайков" и пару тысяч комментариев. В основном, восхищенных. Вдохновляемся!

Также Эмили учила носить стильные брюки карго.

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