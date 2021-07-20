Лялька Барбі: Емілі Ратаковскі показала бездоганну фігуру в сукні наймоднішого відтінку

Емілі Ратаковскі продемонструвала черговий стильний і спокусливий образ , який стане в нагоді всім, хто збирається в подорож.

Модель і бізнесвумен показала , як і з чим носити "ляльковий" відтінок.

Емілі вирушила на відпочинок, про що поспішила повідомити своїм фанатам в мережі Instagram. Дівчина відразу ж одягалася у вечірнє легке плаття, яке відрізнялося трендовим "білизняним" фасоном і не менш трендовим "ляльковим" кольором.

Емілі Ратаковскі обожнює рожевий (фото :instagram.com/emrata)

До рожевої сукні з розмитим квітковим принтом, спокусливим вирізом на спині і високим розрізом по нозі Емілі підібрала босоніжки на зручній стійкій підошві, коричневу сумку-клатч, а також не забула про перлове кольє, яке стало головним маст-хев цього літа.

Ратаковскі показала відразу кілька кадрів, щоб її образ можна було розглянути з усіх боків. І фанати в першу ж годину оцінили його в більш ніж 550 000 "лайків" і пару тисяч коментарів. В основному, захоплених. Надихаємося!