Кукла Барби: Эмили Ратаковски показала безупречную фигуру в платье самого модного оттенка

Эмили отправилась на отдых, о чем поспешила сообщить своим фанатам в сети Instagram. Девушка сразу же облачилась в вечернее легкое платье, которое отличалось трендовым "бельевым" фасоном и не менее трендовым "кукольным" цветом.

Эмили Ратаковски обожает розовый (фото: instagram.com/emrata)

К розовому платью с размытым цветочным принтом, соблазнительным вырезом на спине и высоким разрезом по ноге Эмили подобрала босоножки на удобной устойчивой подошве, коричневую сумку-клатч, а также не забыла про жемчужное колье, которое стало главным маст-хэв этого лета.

Ратаковски показала сразу несколько кадров, чтобы ее образ можно было рассмотреть со всех сторон. И фанаты в первый же час оценили его в более чем 550 000 "лайков" и пару тысяч комментариев. В основном, восхищенных. Вдохновляемся!