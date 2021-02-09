Курс на весну: Кайли Дженнер блеснула идеальной фигурой в сочном зеленом мини-платье

Кайли Дженнер показала новый образ, который сбил с ног своей свежестью и красотой. Модель, бизнесвумен и просто самая молодая миллиардерша в мире надела изумрудного оттенка мини-платье, которое дополнила кислотного цвета босоножками и сумочкой. Завершали аутфит очки в белой оправе и серьги-кольца. Кайли распустила длинные волосы по плечам, слегка завив их. Загорелое тело Дженнер и ее сочный аутфит просто покорили фолловеров, которых собралось в Instagram девушки уже более 200 миллионов.

Кайли Дженнер в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Не забывайте есть вашу зелень", - написала молодая мама. "Я буквально не могу поверить в это совершенство", - первой не удержалась старшая сестра Кайли - Хлое Кардашьян - от восхищенного комментария. "О боже, эта зелень", "Я влюблена", "Ты нереальная", - отозвались остальные фолловеры.

Кайли обожает соблазнять сеть (фото: instagram.com/kyliejenner)

Ранее Кайли продемонстрировала свою знаменитую фигуру в невероятно крошечном бикини голубого оттенка. Пляжный соблазнительный наряд младшая из сестер знаменитого семейства дополнила золотой цепочкой, которая подчеркивала изгибы тела Кайли. Вышло горячо!