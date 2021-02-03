"Дырявые" платья - новый тренд: Кайли Дженнер, Ким Кардашьян, Дуа Липа и другие звезды, которые их обожают

Модные бренды знают: чтобы сделать ту или иную вещь популярной, порой достаточно сделать ее популярной в сети, разослав модным блогерам. Меховые панамы от Ruslan Baginskiy, которые не носила этой зимой только ленивая звезда, пластиковые кольца La Manso, украсившие пальчики большинства знаменитых красоток… На очереди - "рваные" платья, которые уже успели полюбиться фешн-блогерам.

Звезды обожают Poster Girl (фото: instagram.com/poster__girl__official)

В сети Instagram платья и топы с пикантными вырезами уже показала Кайли Дженнер, Ким Кардашьян, Дуа Липа и другие звезды с многомиллионным числом подписчиков. Придумали наряды дизайнеры лондонского бренда Poster Girl. По словам авторов платьев Франчески Каппер и Наташи Сомервилл, их идея заключалась в том, чтобы визуально придать телу больше изгибов и подчеркнуть женскую фигуру. Что ж, у них явно получилось!

Чтобы сделать свои платья еще более соблазнительными и привлекающими внимание, создательницы смело добавляют к ним прозрачные гипюровые вставки, бахрому, камни и перчатки… А также шьют их в максимально ярких и "сочных" оттенках. Такая "роскошь", порой граничащая с китчем, пришлась по вкусу многим звездам, выступающим на сцене. А также всем, кто мечтает собрать на просторах сети максимальное количество отметок "нравится".

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