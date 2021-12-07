Лаконичная простота и королевская роскошь: Николь Кидман показала два вечерних образа, которые подойдут каждой

Николь Кидман и Хавьер Бардем сейчас путешествуют с промо-туром своего нового фильма "Быть Рикардо", где исполнили главные роли. Премьеры уже состоялись в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Для своих выходов актриса выбрала роскошные наряды, которые достойны внимания в преддверии рождественских балов и вечеринок. В таком образе каждая женщина сможет почувствовать себя королевой вечера.

Первый образ получился нежным и романтичным. Николь вышла на красную дорожку в атласном струящемся платье от Chanel, украшенном двумя черными бантами по бокам. Волосы Кидман собрала с помощью черного банта в духе модного дома. Ее экранный возлюбленный был одет в классический костюм, но в расслабленном стиле.

Николь Кидман в Нью-Йорке (фото: instagram.com/nicolekidman)

В Лос-Анджелесе Николь появилась в воздушном "платье принцессы" от Armani Privé. С пышным подолом и лифом, усыпанным серебристыми камнями, оно выгодно подчеркнуло талию. Завершили образ бриллиантовые серьги, колье и браслеты. Последний штрих гламурному образу добавили яркий макияж и высокая укладка. Бардем был одет в черный смокинг.