UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Лаконичная простота и королевская роскошь: Николь Кидман показала два вечерних образа, которые подойдут каждой

Автор: Ольга Турчаникова

Николь Кидман и Хавьер Бардем сейчас путешествуют с промо-туром своего нового фильма "Быть Рикардо", где исполнили главные роли. Премьеры уже состоялись в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Для своих выходов актриса выбрала роскошные наряды, которые достойны внимания в преддверии рождественских балов и вечеринок. В таком образе каждая женщина сможет почувствовать себя королевой вечера.

Первый образ получился нежным и романтичным. Николь вышла на красную дорожку в атласном струящемся платье от Chanel, украшенном двумя черными бантами по бокам. Волосы Кидман собрала с помощью черного банта в духе модного дома. Ее экранный возлюбленный был одет в классический костюм, но в расслабленном стиле.

Николь Кидман в Нью-Йорке (фото: instagram.com/nicolekidman)

В Лос-Анджелесе Николь появилась в воздушном "платье принцессы" от Armani Privé. С пышным подолом и лифом, усыпанным серебристыми камнями, оно выгодно подчеркнуло талию. Завершили образ бриллиантовые серьги, колье и браслеты. Последний штрих гламурному образу добавили яркий макияж и высокая укладка. Бардем был одет в черный смокинг.

Николь Кидман в Лос-Анджелесе (фото: instagram.com/nicolekidman)

Также смотрите фото самых романтичных и красивых пар из 90-х, которые вызовут у вас ностальгию.

Читайте LITE в Google News
Николь КидманШоу-бизнесМодные тренды